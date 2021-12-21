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Вакцинация

Вакцина от Омикрона: компания Moderna сообщила, когда появится

21 декабря 2021, 13:27
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцина
Источник: Depositphotos

Фармацевтическая компания Moderna заявила, что бустерная вакцина от штамма Омикрон может быть готова уже в следующем году. Компания готовится приступить к изготовлению препарата.

Исполнительный директор компании Стефан Бансела сказал, что в начале следующего года Moderna надеется начать клинические испытания вакцины от быстро распространяющегося штамма Омикрон. Пока она работает над вакциной для бустерной дозы.

 — Для Омикрона требуются лишь незначительные корректировки. Я не ожидаю никаких проблем, — сказал Бансел.

Компания ждет информации от исследователей о новом штамме, и приступает к разработке вакцины.

 — Это займет еще неделю или две. Пройдет несколько месяцев, прежде чем мы сможем произвести 500 миллионов доз после утверждения (регулирующими органами). Но наши мощности сегодня намного выше, чем год назад, — сказал исполнительный директор компании.

Компания Moderna заявила, что бустерная доза вакцины от Covid-19 защищает от быстро распространяющегося варианта Омикрон, она в 37 раз повышает уровень антител.  Такой вывод сделали ученые после лабораторных испытаний.

Источник
The Guardian
Теги
Вакцина Moderna от коронавируса , Коронавирус Covid-19
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