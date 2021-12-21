— Для Омикрона требуются лишь незначительные корректировки. Я не ожидаю никаких проблем, — сказал Бансел.

Компания ждет информации от исследователей о новом штамме, и приступает к разработке вакцины.

— Это займет еще неделю или две. Пройдет несколько месяцев, прежде чем мы сможем произвести 500 миллионов доз после утверждения (регулирующими органами). Но наши мощности сегодня намного выше, чем год назад, — сказал исполнительный директор компании.