Фармацевтическая компания Moderna заявила, что бустерная вакцина от штамма Омикрон может быть готова уже в следующем году. Компания готовится приступить к изготовлению препарата.
Исполнительный директор компании Стефан Бансела сказал, что в начале следующего года Moderna надеется начать клинические испытания вакцины от быстро распространяющегося штамма Омикрон. Пока она работает над вакциной для бустерной дозы.
— Для Омикрона требуются лишь незначительные корректировки. Я не ожидаю никаких проблем, — сказал Бансел.
Компания ждет информации от исследователей о новом штамме, и приступает к разработке вакцины.
— Это займет еще неделю или две. Пройдет несколько месяцев, прежде чем мы сможем произвести 500 миллионов доз после утверждения (регулирующими органами). Но наши мощности сегодня намного выше, чем год назад, — сказал исполнительный директор компании.
Компания Moderna заявила, что бустерная доза вакцины от Covid-19 защищает от быстро распространяющегося варианта Омикрон, она в 37 раз повышает уровень антител. Такой вывод сделали ученые после лабораторных испытаний.