Станом на 30 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 660 620 випадків коронавірусу. У країні продовжується збільшення добового приросту хворих, за день їх – 5 930.

Серед них – 373 дитини та 137 медпрацівників.

За час пандемії вірус забрав життя 95 690 людей, протягом доби – 278 летальних випадків.

Водночас одужати вдалося загалом 3 460 249 хворим, за день – 10 369 особам.

Протягом усього часу проведено 16 757 339 ПЛР-тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей, першою дозою – 14 671 167, двома – 13 625 553. Отримали додаткову дозу 3 302 особи, бустерну – 3 672.

За день 117 042 людини вакциновано проти коронавірусу.

Статистика нових випадків у регіонах:

Вінницька область – 271;

Волинська область – 126;

Дніпропетровська область – 185;

Донецька область – 350;

Житомирська область – 61;

Закарпатська область – 214;

Запорізька область – 206;

Івано-Франківська область – 225;

Київська область – 235;

Кіровоградська область – 60;

Луганська область – 86;

Львівська область – 256;

Миколаївська область – 140;

Одеська область – 339;

Полтавська область – 443;

Рівненська область – 108;

Сумська область – 188;

Тернопільська область – 113;

Харківська область – 271;

Херсонська область – 76;

Хмельницька область – 296;

Черкаська область – 297;

Чернівецька область – 121;

Чернігівська область – 0.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 29 грудня 2021 року, у країні загалом підтвердили 3 654 690 випадків хвороби, за добу – 5 454 нових хворих.