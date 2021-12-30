Станом на 30 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 660 620 випадків коронавірусу. У країні продовжується збільшення добового приросту хворих, за день їх – 5 930.
Серед них – 373 дитини та 137 медпрацівників.
За час пандемії вірус забрав життя 95 690 людей, протягом доби – 278 летальних випадків.
Водночас одужати вдалося загалом 3 460 249 хворим, за день – 10 369 особам.
Протягом усього часу проведено 16 757 339 ПЛР-тестувань.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей, першою дозою – 14 671 167, двома – 13 625 553. Отримали додаткову дозу 3 302 особи, бустерну – 3 672.
За день 117 042 людини вакциновано проти коронавірусу.
Статистика нових випадків у регіонах:
- Вінницька область – 271;
- Волинська область – 126;
- Дніпропетровська область – 185;
- Донецька область – 350;
- Житомирська область – 61;
- Закарпатська область – 214;
- Запорізька область – 206;
- Івано-Франківська область – 225;
- Київська область – 235;
- Кіровоградська область – 60;
- Луганська область – 86;
- Львівська область – 256;
- Миколаївська область – 140;
- Одеська область – 339;
- Полтавська область – 443;
- Рівненська область – 108;
- Сумська область – 188;
- Тернопільська область – 113;
- Харківська область – 271;
- Херсонська область – 76;
- Хмельницька область – 296;
- Черкаська область – 297;
- Чернівецька область – 121;
- Чернігівська область – 0.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 29 грудня 2021 року, у країні загалом підтвердили 3 654 690 випадків хвороби, за добу – 5 454 нових хворих.