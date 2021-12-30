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Зростання триває. В Україні 5 930 нових випадків Covid-19

30 Грудня 2021, 08:11
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Станом на 30 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 660 620 випадків коронавірусу. У країні продовжується збільшення добового приросту хворих, за день їх – 5 930.

Серед них – 373 дитини та 137 медпрацівників.

За час пандемії вірус забрав життя 95 690 людей, протягом доби – 278 летальних випадків.

Водночас одужати вдалося загалом 3 460 249 хворим, за день – 10 369 особам.

Протягом усього часу проведено 16 757 339 ПЛР-тестувань.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей, першою дозою – 14 671 167, двома – 13 625 553. Отримали додаткову дозу 3 302 особи, бустерну – 3 672.

За день 117 042 людини вакциновано проти коронавірусу.

Статистика нових випадків у регіонах:

  • Вінницька область – 271;
  • Волинська область – 126;
  • Дніпропетровська область – 185;
  • Донецька область – 350;
  • Житомирська область – 61;
  • Закарпатська область – 214;
  • Запорізька область – 206;
  • Івано-Франківська область – 225;
  • Київська область – 235;
  • Кіровоградська область – 60;
  • Луганська область – 86;
  • Львівська область – 256;
  • Миколаївська область – 140;
  • Одеська область – 339;
  • Полтавська область – 443;
  • Рівненська область – 108;
  • Сумська область – 188;
  • Тернопільська область – 113;
  • Харківська область – 271;
  • Херсонська область – 76;
  • Хмельницька область – 296;
  • Черкаська область – 297;
  • Чернівецька область – 121;
  • Чернігівська область – 0.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 29 грудня 2021 року, у країні загалом підтвердили 3 654 690 випадків хвороби, за добу – 5 454 нових хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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