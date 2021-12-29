Станом на 29 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 654 690 випадків коронавірусу. За добу – 5 454 нових хворих, у країні удвічі зріс добовий приріст інфікувань.
Серед них – 353 дитини та 98 медпрацівників.
За час пандемії вірус забрав життя 95 412 українців, протягом дня – 307.
Водночас одужати загалом вдалося 3 449 880 хворим, за добу – 12 352.
З початку поширення вірусу на території країни провели 16 724 734 ПЛР-тестування.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 людей, першою дозою – 14 639 496, двома – 13 542 266. Отримали додаткову дозу 2 610 громадян, бустерну – 2 280.
131 129 людей вакциновано проти коронавірусу за добу.
Нові випадки у регіонах:
- Вінницька область – 161;
- Волинська область – 144;
- Дніпропетровська область – 184;
- Донецька область – 443;
- Житомирська область – 64;
- Закарпатська область – 206;
- Запорізька область – 215;
- Івано-Франківська область – 68;
- Київська область – 275;
- Кіровоградська область – 40;
- Луганська область – 107;
- Львівська область – 160;
- Миколаївська область – 80;
- Одеська область – 642;
- Полтавська область – 358;
- Рівненська область – 125;
- Сумська область – 112;
- Тернопільська область – 60;
- Харківська область – 173;
- Херсонська область – 18;
- Хмельницька область – 181;
- Черкаська область – 387;
- Чернівецька область – 63;
- Чернігівська область – 75.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні на 28 грудня 2021 року, у країні загалом виявили 3 649 236 випадків коронавірусу. За добу було 2 248 нових хворих.