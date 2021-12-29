Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

5 454 хворих за добу: в Україні виявили удвічі більше нових випадків Covid-19

29 Грудня 2021, 08:13
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Станом на 29 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 654 690 випадків коронавірусу. За добу – 5 454 нових хворих, у країні удвічі зріс добовий приріст інфікувань.

Серед них – 353 дитини та 98 медпрацівників.

За час пандемії вірус забрав життя 95 412 українців, протягом дня – 307.

Водночас одужати загалом вдалося 3 449 880 хворим, за добу – 12 352.

З початку поширення вірусу на території країни провели 16 724 734 ПЛР-тестування.

Читайте також:
5 454 хворих за добу: в Україні виявили удвічі більше нових випадків Covid-19Фактор Омікрона. Гейтс озвучив новий прогноз щодо закінчення Covid-пандемії

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 людей, першою дозою – 14 639 496, двома – 13 542 266. Отримали додаткову дозу 2 610 громадян, бустерну – 2 280.

131 129 людей вакциновано проти коронавірусу за добу.

Нові випадки у регіонах:

  • Вінницька область – 161;
  • Волинська область – 144;
  • Дніпропетровська область – 184;
  • Донецька область – 443;
  • Житомирська область – 64;
  • Закарпатська область – 206;
  • Запорізька область – 215;
  • Івано-Франківська область – 68;
  • Київська область – 275;
  • Кіровоградська область – 40;
  • Луганська область – 107;
  • Львівська область – 160;
  • Миколаївська область – 80;
  • Одеська область – 642;
  • Полтавська область – 358;
  • Рівненська область – 125;
  • Сумська область – 112;
  • Тернопільська область – 60;
  • Харківська область – 173;
  • Херсонська область – 18;
  • Хмельницька область – 181;
  • Черкаська область – 387;
  • Чернівецька область – 63;
  • Чернігівська область – 75.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні на 28 грудня 2021 року, у країні загалом виявили 3 649 236 випадків коронавірусу. За добу було 2 248 нових хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка