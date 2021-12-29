Станом на 29 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 654 690 випадків коронавірусу. За добу – 5 454 нових хворих, у країні удвічі зріс добовий приріст інфікувань.

Серед них – 353 дитини та 98 медпрацівників.

За час пандемії вірус забрав життя 95 412 українців, протягом дня – 307.

Водночас одужати загалом вдалося 3 449 880 хворим, за добу – 12 352.

З початку поширення вірусу на території країни провели 16 724 734 ПЛР-тестування.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 людей, першою дозою – 14 639 496, двома – 13 542 266. Отримали додаткову дозу 2 610 громадян, бустерну – 2 280.

131 129 людей вакциновано проти коронавірусу за добу.

Нові випадки у регіонах:

Вінницька область – 161;

Волинська область – 144;

Дніпропетровська область – 184;

Донецька область – 443;

Житомирська область – 64;

Закарпатська область – 206;

Запорізька область – 215;

Івано-Франківська область – 68;

Київська область – 275;

Кіровоградська область – 40;

Луганська область – 107;

Львівська область – 160;

Миколаївська область – 80;

Одеська область – 642;

Полтавська область – 358;

Рівненська область – 125;

Сумська область – 112;

Тернопільська область – 60;

Харківська область – 173;

Херсонська область – 18;

Хмельницька область – 181;

Черкаська область – 387;

Чернівецька область – 63;

Чернігівська область – 75.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні на 28 грудня 2021 року, у країні загалом виявили 3 649 236 випадків коронавірусу. За добу було 2 248 нових хворих.