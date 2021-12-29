По состоянию на 29 декабря 2021 года в Украине выявили 3 654 690 случаев коронавируса. За сутки — 5 454 новых больных, в стране в два раза вырос суточный прирост инфицирований.

Среди них – 353 ребенка и 98 медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 95 412 украинцев, в течение дня – 307.

В то же время выздороветь в целом удалось 3 449 880 больным, за сутки — 12 352.

С начала распространения вируса на территории страны провели 16 724 734 ПЦР-тестирования.

С начала вакцинальной кампании привили 14 639 498 человек, первой дозой – 14 639 496, двумя – 13 542 266. Получили дополнительную дозу 2 610 граждан, бустерную – 2 280.

131 129 человек вакцинировали против коронавируса за сутки.

Новые случаи в регионах:

Винницкая область – 161;

Волынская область – 144;

Днепропетровская область – 184;

Донецкая область – 443;

Житомирская область – 64;

Закарпатская область – 206;

Запорожская область – 215;

Ивано-Франковская область – 68;

Киевская область – 275;

Кировоградская область – 40;

Луганская область – 107;

Львовская область – 160;

Николаевская область – 80;

Одесская область – 642;

Полтавская область – 358;

Ровенская область – 125;

Сумская область – 112;

Тернопольская область – 60;

Харьковская область – 173;

Херсонская область – 18;

Хмельницкая область – 181;

Черкасская область – 387;

Черновицкая область – 63;

Черниговская область – 75.

Согласно статистике коронавируса в Украине на 28 декабря 2021 года, в стране выявили 3 649 236 случаев коронавируса. За сутки было 2 248 новых больных.