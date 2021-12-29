По состоянию на 29 декабря 2021 года в Украине выявили 3 654 690 случаев коронавируса. За сутки — 5 454 новых больных, в стране в два раза вырос суточный прирост инфицирований.
Среди них – 353 ребенка и 98 медработников.
За время пандемии вирус унес жизни 95 412 украинцев, в течение дня – 307.
В то же время выздороветь в целом удалось 3 449 880 больным, за сутки — 12 352.
С начала распространения вируса на территории страны провели 16 724 734 ПЦР-тестирования.
С начала вакцинальной кампании привили 14 639 498 человек, первой дозой – 14 639 496, двумя – 13 542 266. Получили дополнительную дозу 2 610 граждан, бустерную – 2 280.
131 129 человек вакцинировали против коронавируса за сутки.
Новые случаи в регионах:
- Винницкая область – 161;
- Волынская область – 144;
- Днепропетровская область – 184;
- Донецкая область – 443;
- Житомирская область – 64;
- Закарпатская область – 206;
- Запорожская область – 215;
- Ивано-Франковская область – 68;
- Киевская область – 275;
- Кировоградская область – 40;
- Луганская область – 107;
- Львовская область – 160;
- Николаевская область – 80;
- Одесская область – 642;
- Полтавская область – 358;
- Ровенская область – 125;
- Сумская область – 112;
- Тернопольская область – 60;
- Харьковская область – 173;
- Херсонская область – 18;
- Хмельницкая область – 181;
- Черкасская область – 387;
- Черновицкая область – 63;
- Черниговская область – 75.
Согласно статистике коронавируса в Украине на 28 декабря 2021 года, в стране выявили 3 649 236 случаев коронавируса. За сутки было 2 248 новых больных.