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5 454 больных за сутки: в Украине выявили в два раза больше новых случаев Covid-19

29 декабря 2021, 08:13
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавирус
Источник: Depositphotos

По состоянию на 29 декабря 2021 года в Украине выявили 3 654 690 случаев коронавируса. За сутки — 5 454 новых больных, в стране в два раза вырос суточный прирост инфицирований.

Среди них – 353 ребенка и 98 медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 95 412 украинцев, в течение дня – 307.

В то же время выздороветь в целом удалось 3 449 880 больным, за сутки — 12 352.

С начала распространения вируса на территории страны провели 16 724 734 ПЦР-тестирования.

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С начала вакцинальной кампании привили 14 639 498 человек, первой дозой – 14 639 496, двумя – 13 542 266. Получили дополнительную дозу 2 610 граждан, бустерную – 2 280.

131 129 человек вакцинировали против коронавируса за сутки.

Новые случаи в регионах:

  • Винницкая область – 161;
  • Волынская область – 144;
  • Днепропетровская область – 184;
  • Донецкая область – 443;
  • Житомирская область – 64;
  • Закарпатская область – 206;
  • Запорожская область – 215;
  • Ивано-Франковская область – 68;
  • Киевская область – 275;
  • Кировоградская область – 40;
  • Луганская область – 107;
  • Львовская область – 160;
  • Николаевская область – 80;
  • Одесская область – 642;
  • Полтавская область – 358;
  • Ровенская область – 125;
  • Сумская область – 112;
  • Тернопольская область – 60;
  • Харьковская область – 173;
  • Херсонская область – 18;
  • Хмельницкая область – 181;
  • Черкасская область – 387;
  • Черновицкая область – 63;
  • Черниговская область – 75.

Согласно статистике коронавируса в Украине на 28 декабря 2021 года, в стране выявили 3 649 236 случаев коронавируса. За сутки было 2 248 новых больных.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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