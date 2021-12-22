Несмотря на появление нового штамма коронавируса Омикрон, американский бизнесмен и основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что пандемия может закончиться в 2022 году.

По его словам, этому, кстати, может способствовать сама мутация.

— Если и есть хорошие новости, так это то, что Омикрон распространяется так быстро, что, когда он становится доминирующим в стране, волна там должна длиться менее трех месяцев. Эти несколько месяцев могут быть плохими, но я все же верю, 0что, если мы предпримем правильные шаги, пандемия может закончиться в 2022 году, — отметил Билл Гейтс.

Он призвал граждан заботиться друг о друге. Это поможет побороть вирус.

— Я знаю, что это неприятно, когда мы отправляемся в новый курортный сезон, когда над нами нависает коронавирус. Но так не будет вечно. Когда-нибудь пандемия закончится, и чем лучше мы будем заботиться друг о друге, тем скорее это время наступит, — добавил он.

Уже более двух лет прошло с момента, когда ученые выявили коронавирус. Несмотря на наличие вакцины и первых лекарств, вирус пока не удалось победить.