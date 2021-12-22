Попри появу нового штаму коронавірусу Омікрон, американський бізнесмен та засновник Microsoft Білл Гейтс вважає, що пандемія може закінчитися у 2022 році.

За його словами, цьому, до речі, може сприяти сама мутація.

– Якщо і є хороші новини, то це те, що Омікрон поширюється так швидко, що коли він домінує у країні, хвиля там повинна тривати менше трьох місяців. Ці кілька місяців можуть бути важкими, але я все ж вірю, що, якщо ми зробимо правильні кроки, пандемія може закінчитися у 2022 році, – зазначив Білл Гейтс.

Він закликав громадян дбати один про одного. Це допоможе подолати вірус.

– Я знаю, що це неприємно, коли ми вирушаємо у новий курортний сезон, коли над нами нависає коронавірус. Але так не буде постійно. Коли-небудь пандемія закінчиться, і чим краще ми дбатимемо один про одного, тим швидше цей час настане, – додав він.

Вже понад два роки минуло з моменту, коли науковці виявили коронавірус. Попри наявність вакцини та перших ліків, вірус поки що не вдалося перемогти.