З’явилося нове дослідження, яке дає змогу по-іншому поглянути на хронологію початку пандемії коронавірусу у світі. Провідний експерт з відстеження еволюції вірусів в Університеті Аризони Майкл Воробєй, вивчавши дані про початок пандемії у Китаї, стверджує, що першим пацієнтом з коронавірусом була продавчиня з Уханського ринку.

18 листопада 2021 року у доповіді та журналі Science він повідомив, що ВООЗ, ймовірно, хибно відтворила перебіг подій.

Що відомо

Наприкінці грудня 2019 року у кількох лікарнях Уханя почали помічати пацієнтів з дивною пневмонією, усі хворі працювали на оптовому ринку морепродуктів. Незабаром влада зачинила ринок, а згодом – усе місто.

У лютому китайські фахівці начебто ідентифікували найпершого, нульового, пацієнта – бухгалтера з Уханя на прізвище Чен. Чоловік захворів 8 грудня 2019 року та ніяк не був причетний до ринку. Значну ж захворюваність на ринку вони пов’язували зі статистичною випадковістю.

Майкл Воробєй поставив під сумнів висновки китайських науковців та особу першого хворого. Він вважає, що пандемія почалася саме на ринку.

– У місті з населенням 11 млн осіб половина ранніх випадків пов’язана з місцем, розміром з футбольне поле. Цю закономірність дуже важко пояснити, якщо спалах не почався на ринку, – зазначає науковець.

Що не так з Ченом та хто тоді міг бути першим пацієнтом?

Спочатку Китай, а потім і ВООЗ вказали на Чена як на нульового пацієнта. В інтерв’ю у березні 2020 року чоловік повідомив, що перші симптоми у нього з’явилися 16 грудня 2019 року, а не 8, як зазначалося у звітах. Помилка у документах могла з’явитися через те, що 8 числа чоловік звертався до лікарні з проблемами із зубами, а 16 – зі скаргами на симптоми захворювання.

Фахівець команди ВООЗ Пітер Дашак визнав цю неточність: вони не запитували про початок захворювання у Чена, а використали інформацію місцевих лікарів.

Водночас Китай продовжує дотримуватися позиції, що перший хворий з’явився 8 грудня, і він не був пов’язаний з ринком.

Шукаючи нульового інфікованого, Воробєй дослідив випадки незрозумілої пневмонії у лікарнях Уханя. Він стверджує, що таким пацієнтом була продавчиня морепродуктів, жінка на ім’я Вей Гуйсянь. У неї з’явилися симптоми приблизно 10-11 грудня 2019 року. У ВООЗ визнали, що якби визначили її як першу хвору, то детальніше б вивчили, де саме працювала жінка та які продукти потрапляли до її магазину.

Уже два роки людство живе з пандемією коронавірусу, однак науковцям досі не вдалося визначити, де з’явився вірус та що спровокувало його поширення.