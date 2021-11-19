Появилось новое исследование, позволяющее по-другому взглянуть на хронологию начала пандемии коронавируса в мире. Ведущий эксперт по отслеживанию эволюции вирусов в Университете Аризоны Майкл Воробей, изучив данные о начале пандемии в Китае, утверждает, что первым пациентом с коронавирусом была продавщица из Уханского рынка.

18 ноября 2021 года в докладе и журнале Science он сообщил, что ВОЗ, вероятно, ошибочно воспроизвела ход событий.

Что известно

В конце декабря 2019 года в нескольких больницах Уханя начали замечать пациентов со странной пневмонией, все больные работали на оптовом рынке морепродуктов. Вскоре власти закрыли рынок, а затем — весь город.

В феврале китайские специалисты вроде бы идентифицировали первого, нулевого, пациента — бухгалтера из Уханя по фамилии Чен. Мужчина заболел 8 декабря 2019 года и не имел никакого отношения к рынку. Значительную заболеваемость на рынке они связывали со статистической случайностью.

Майкл Воробей подверг сомнению выводы китайских ученых и личность первого больного. Он считает, что пандемия началась как раз на рынке.

– В городе с населением 11 млн человек половина ранних случаев связана с местом, размером с футбольное поле. Эту закономерность очень трудно объяснить, если вспышка не началась на рынке, – отмечает ученый.

Что не так с Ченом и кто тогда мог быть первым пациентом?

Сначала Китай, а затем и ВОЗ указали на Чена как на нулевого пациента. В интервью в марте 2020 года мужчина сообщил, что первые симптомы у него появились 16 декабря 2019 года, а не 8, как отмечалось в отчетах. Ошибка в документах могла появиться из-за того, что 8 числа мужчина обращался в больницу с проблемами с зубами, а 16 — с жалобами на симптомы заболевания.

Специалист команды ВОЗ Питер Дашак признал эту неточность: они не спрашивали о начале заболевания у Чена, а использовали информацию местных врачей.

В то же время Китай продолжает придерживаться позиции, что первый больной появился 8 декабря, и он не был связан с рынком.

Ища нулевого инфицированного, Воробей исследовал случаи непонятной пневмонии в больницах Уханя. Он утверждает, что им была продавщица морепродуктов, женщина по имени Вэй Гуйсянь. У нее появились симптомы примерно 10-11 декабря 2019 года. В ВОЗ признали, что если бы определили ее как первую больную, то подробнее бы изучили, где работала женщина и какие продукты попадали в ее магазин.

Уже два года человечество живет с пандемией коронавируса, однако до сих пор ученым не удалось определить, где появился вирус и что спровоцировало его распространение.