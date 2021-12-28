По состоянию на 28 декабря 2021 года в Украине в целом выявили 3 649 236 случаев коронавируса. За сутки — 2 248 новых больных, в стране сейчас значительно лучше эпидситуация, чем в ноябре.
Среди новых больных – 137 детей и 19 медработников.
За все время вирус унес жизни 95 105 украинцев, в течение суток – 134 летальных случая.
В то же время выздоровели в целом 3 437 528 человек, в течение дня – 4 789 граждан.
За время пандемии в Украине провели 16 691 695 ПЦР-тестов.
С начала вакцинальной кампании привили 14 605 035 человек, первую дозу получили 14 605 033 человека, две — 13 447 292 украинца, дополнительную — 2 208, ревакцинальную — 990.
За сутки 46 024 украинца вакцинировались против коронавируса.
Новые случаи болезни в регионах:
- Винницкая область – 43;
- Волынская область – 84;
- Днепропетровская область – 102;
- Донецкая область – 149;
- Житомирская область – 66;
- Закарпатская область – 55;
- Запорожская область – 82;
- Ивано-Франковская область – 46;
- Киевская область – 126;
- Кировоградская область – 54;
- Луганская область – 23;
- Львовская область – 91;
- Николаевская область – 18;
- Одесская область – 189;
- Полтавская область – 74;
- Ровенская область – 30;
- Сумская область – 56;
- Тернопольская область – 43;
- Харьковская область – 180;
- Херсонская область – 16;
- Хмельницкая область – 17;
- Черкасская область – 153;
- Черновицкая область – 60;
- Черниговская область – 16.
Согласно статистике коронавируса за 27 декабря 2021 года, в Украине выявили 1 864 новых случая Covid-19. За все время пандемии в Украине заболели 3 646 988 человек.