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В Украине за сутки выявили 2 248 случаев Covid-19

28 декабря 2021, 08:11
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
В Украине за сутки выявили 2 248 случаев Covid-19
Источник: Depositphotos

По состоянию на 28 декабря 2021 года в Украине в целом выявили 3 649 236 случаев коронавируса. За сутки — 2 248 новых больных, в стране сейчас значительно лучше эпидситуация, чем в ноябре.

Среди новых больных – 137 детей и 19 медработников.

За все время вирус унес жизни 95 105 украинцев, в течение суток – 134 летальных случая.

В то же время выздоровели в целом 3 437 528 человек, в течение дня – 4 789 граждан.

За время пандемии в Украине провели 16 691 695 ПЦР-тестов.

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С начала вакцинальной кампании привили 14 605 035 человек, первую дозу получили 14 605 033 человека, две — 13 447 292 украинца, дополнительную — 2 208, ревакцинальную — 990.

За сутки 46 024 украинца вакцинировались против коронавируса.

Новые случаи болезни в регионах:

  • Винницкая область – 43;
  • Волынская область – 84;
  • Днепропетровская область – 102;
  • Донецкая область – 149;
  • Житомирская область – 66;
  • Закарпатская область – 55;
  • Запорожская область – 82;
  • Ивано-Франковская область – 46;
  • Киевская область – 126;
  • Кировоградская область – 54;
  • Луганская область – 23;
  • Львовская область – 91;
  • Николаевская область – 18;
  • Одесская область – 189;
  • Полтавская область – 74;
  • Ровенская область – 30;
  • Сумская область – 56;
  • Тернопольская область – 43;
  • Харьковская область – 180;
  • Херсонская область – 16;
  • Хмельницкая область – 17;
  • Черкасская область – 153;
  • Черновицкая область – 60;
  • Черниговская область – 16.

Согласно статистике коронавируса за 27 декабря 2021 года, в Украине выявили 1 864 новых случая Covid-19. За все время пандемии в Украине заболели 3 646 988 человек.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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