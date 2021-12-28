По состоянию на 28 декабря 2021 года в Украине в целом выявили 3 649 236 случаев коронавируса. За сутки — 2 248 новых больных, в стране сейчас значительно лучше эпидситуация, чем в ноябре.

Среди новых больных – 137 детей и 19 медработников.

За все время вирус унес жизни 95 105 украинцев, в течение суток – 134 летальных случая.

В то же время выздоровели в целом 3 437 528 человек, в течение дня – 4 789 граждан.

За время пандемии в Украине провели 16 691 695 ПЦР-тестов.

С начала вакцинальной кампании привили 14 605 035 человек, первую дозу получили 14 605 033 человека, две — 13 447 292 украинца, дополнительную — 2 208, ревакцинальную — 990.

За сутки 46 024 украинца вакцинировались против коронавируса.

Новые случаи болезни в регионах:

Винницкая область – 43;

Волынская область – 84;

Днепропетровская область – 102;

Донецкая область – 149;

Житомирская область – 66;

Закарпатская область – 55;

Запорожская область – 82;

Ивано-Франковская область – 46;

Киевская область – 126;

Кировоградская область – 54;

Луганская область – 23;

Львовская область – 91;

Николаевская область – 18;

Одесская область – 189;

Полтавская область – 74;

Ровенская область – 30;

Сумская область – 56;

Тернопольская область – 43;

Харьковская область – 180;

Херсонская область – 16;

Хмельницкая область – 17;

Черкасская область – 153;

Черновицкая область – 60;

Черниговская область – 16.

Согласно статистике коронавируса за 27 декабря 2021 года, в Украине выявили 1 864 новых случая Covid-19. За все время пандемии в Украине заболели 3 646 988 человек.