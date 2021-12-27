Коронавирус, вызывающий Covid-19, может в течение нескольких дней распространяться из дыхательных путей в сердце, мозг и почти все системы органов тела, где он может сохраняться в течение нескольких месяцев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в научном журнале Nature.

Ученые из Национального института здравоохранения США заявили, что патоген способен реплицироваться в человеческих клетках далеко за пределами дыхательных путей.

Результаты проливают свет на то, что называется фактором стойких симптомов — так называемый продолжительный Covid-19.

По словам авторов, понимание механизмов, с помощью которых сохраняется вирус, наряду с реакцией организма на любой резервуар вируса, обещает помочь улучшить уход за больными.

— В течение долгого времени мы ломали голову, почему Covid-19 довольно длительное время влияет на так много систем органов. Это исследование проливает некоторый свет и может помочь объяснить, почему длительный Covid-19 может возникать даже у людей, перенесших легкое или бессимптомное острое заболевание, — сказал Зияд Аль-Али, директор центра клинической эпидемиологии в системе здравоохранения Сент-Луиса в штате Миссури.

Полученные данные и методы еще не были проанализированы независимыми учеными и в основном относятся к данным, собранным в случаях смертельного исхода Covid-19, а не у пациентов с длительным Covid-19 или “пост-острыми последствиями SARS-CoV-2”, как их еще называют.

Склонность коронавируса инфицировать клетки вне дыхательных путей и легких является довольно спорным вопросом, и многочисленные исследования предоставляют доказательства за и против такой возможности.

Исследование, проведенное в NIH в Бетесде, штат Мэриленд, основано на обширном отборе образцов и анализе тканей, взятых во время вскрытия у 44 человек, умерших после заражения коронавирусом.

Группа ученых обнаружила стойкую РНК SARS-CoV-2 во многих частях тела, включая области мозга, через 230 дней после появления симптомов.