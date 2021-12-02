Будет ли новый штамм Омикрон распространяться быстрее, чем и без того чрезвычайно заразный Дельта-вариант? Насколько хуже от него станет людям? Ускользает ли Омикрон от защиты вакцин или повторно заражает переболевших?

Существует множество предположений по поводу этих вопросов. Но – крайне мало веских доказательств. Поэтому ученые всего мира спешат найти ответы на фоне пристального внимания обеспокоенной общественности.

— Омикрон может оказаться не таким плохим, как мы, возможно, себе представляем, но рассматривать его как таковой в настоящий момент, я думаю, не вполне уместно, — отметил Тревор Бедфорд, изучающий эволюцию коронавируса в Онкологическом исследовательском центре Фреда Хатчинсона.

До сих пор мир медленно реагировал на каждую кривую коронавируса. На этот раз раннее предупреждение из Южной Африки и Ботсваны могло дать важную фору. Но пока трудно понять, насколько быстро мир реагирует на появление новых штаммов, говорят эксперты Гарвардской медицинской школы.

У ученых пока мало данных о том, вызывает ли Омикрон более тяжелое заболевание, чем другие варианты. И хотя он уже был диагностирован во многих странах всего через несколько дней после объявления о его открытии, еще слишком рано говорить о том, насколько он заразен.

Альфа-вариант, появившийся около года назад, был более заразным, чем вирус, вызвавший пандемию. Но потом свой сокрушительный удар нанесла Дельта.

— Мы действительно не знаем, действительно ли Омикрон превосходит Дельту в конкурентной борьбе, или же он стал доминирующим штаммом в некоторых местах просто случайно, — сказал директор Института молекулярной вирусологии Университета Миннесоты Луис Мански.

Чтобы лучше понять Омикрон, ученые пытаются выяснить, как он появился. Это не потомок Дельты. Одна из популярных теорий заключается в том, что человек с сильно ослабленной иммунной системой заразился коронавирусной инфекцией, от которой он не мог избавиться так долго, что накопились мутации.

Но многие ученые оценивают эту версию по меньшей мере странной. По их мнению, на получение важных ответов может уйти от двух до четырех недель.

Один из самых больших вопросов: может ли Омикрон ускользать от иммунитета? До сих пор Бета-вариант был самой большой проблемой для вакцинальной защиты, но, к счастью, этот мутант не получил широкого распространения.

Производители вакцин и другие ученые проводят лабораторные тесты, чтобы определить, насколько хорошо антитела, вырабатываемые вакцинами или предшествующей инфекцией, могут бороться с Омикроном по сравнению с более ранними вариантами.

Это требует времени, потому что сначала они должны вырастить образцы так называемых псевдовирусов, которые содержат вызывающие беспокойство новые мутации.

Эксперты также будут внимательно следить за распространением инфекций, вызванных Омикроном, и их серьезностью.

А пока в ожидании ответов ученые призывают людей принимать простые меры предосторожности: носить маски в помещении, избегать скопления людей, мыть руки.

Ясно одно: вакцинация остается критически важной. Люди, которые сомневаются, стоит ли им делать прививку, должны наконец увидеть серьезную причину для спасительной инъекции.