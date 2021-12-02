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Штамм Омикрон впервые подтвердили в США — как чувствует себя больной

2 декабря 2021, 09:42
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавирус
Источник: Depositphotos

В США подтвердили первый случай заболевания штаммом коронавируса Омикрон.

Мутацию выявили в штате Калифорния, объяснил во время пресс-брифинга главный вирусолог страны Энтони Фаучи.

Больной недавно вернулся из юга Африки, какую страну он посещал, не уточняется. При этом у него было две прививки от коронавируса.

— Зараженный находится на самоизоляции, а все, кто близко контактировал с ним, имеют отрицательный тест, — уточнил Энтони Фаучи.

По его словам, пациент имеет легкие симптомы болезни.

Сейчас состояние его здоровья улучшается.

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Распространение более опасного штамма коронавируса Омикрон, который впервые выявили в конце ноября в ЮАР, подтверждает необходимость введения третьей, бустерной, дозы вакцины. Она необходима для того, чтобы предотвратить развитие тяжелого течения болезни.

По предварительным данным, эта мутация способна более активно распространяться и противостоять вакцинам.

Источник: NBC News

Теги
Коронавирус Covid-19 , Омикрон , США , Штамм Омикрон
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