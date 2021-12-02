В США подтвердили первый случай заболевания штаммом коронавируса Омикрон.
Мутацию выявили в штате Калифорния, объяснил во время пресс-брифинга главный вирусолог страны Энтони Фаучи.
Больной недавно вернулся из юга Африки, какую страну он посещал, не уточняется. При этом у него было две прививки от коронавируса.
— Зараженный находится на самоизоляции, а все, кто близко контактировал с ним, имеют отрицательный тест, — уточнил Энтони Фаучи.
По его словам, пациент имеет легкие симптомы болезни.
Сейчас состояние его здоровья улучшается.
Распространение более опасного штамма коронавируса Омикрон, который впервые выявили в конце ноября в ЮАР, подтверждает необходимость введения третьей, бустерной, дозы вакцины. Она необходима для того, чтобы предотвратить развитие тяжелого течения болезни.
По предварительным данным, эта мутация способна более активно распространяться и противостоять вакцинам.
Источник: NBC News