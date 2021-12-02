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Штам Омікрон вперше підтвердили у США – як почувається хворий

2 Грудня 2021, 09:42
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

У США підтвердили перший випадок захворювання на штам коронавірусу Омікрон.

Мутацію виявили у штаті Каліфорнія, пояснив під час прес-брифінгу головний вірусолог країни Ентоні Фаучі.

Хворий нещодавно повернувся із півдня Африки. Яку саме країну він відвідував, не уточнюється. Водночас він мав два щеплення від коронавірусу.

– Заражений перебуває на самоізоляції, а всі, хто близько контактував із ним, мають негативний тест, – уточнив Ентоні Фаучі.

За його словами, пацієнт має легкі симптоми хвороби.

Наразі стан його здоров’я поліпшується.

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Поширення небезпечнішого штаму коронавірусу Омікрон, який вперше виявили наприкінці листопада в ПАР, підтверджує необхідність введення третьої, бустерної, дози вакцини. Вона необхідна для того, щоб запобігти розвитку тяжкого перебігу хвороби.

За попередніми даними, ця мутація здатна більш активно поширюватися та протистояти вакцинам.

Джерело: NBC News

Теги
Коронавірус Covid-19 , Омікрон , США , Штам Омікрон
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