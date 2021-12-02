У США підтвердили перший випадок захворювання на штам коронавірусу Омікрон.

Мутацію виявили у штаті Каліфорнія, пояснив під час прес-брифінгу головний вірусолог країни Ентоні Фаучі.

Хворий нещодавно повернувся із півдня Африки. Яку саме країну він відвідував, не уточнюється. Водночас він мав два щеплення від коронавірусу.

– Заражений перебуває на самоізоляції, а всі, хто близько контактував із ним, мають негативний тест, – уточнив Ентоні Фаучі.

За його словами, пацієнт має легкі симптоми хвороби.

Наразі стан його здоров’я поліпшується.

Поширення небезпечнішого штаму коронавірусу Омікрон, який вперше виявили наприкінці листопада в ПАР, підтверджує необхідність введення третьої, бустерної, дози вакцини. Вона необхідна для того, щоб запобігти розвитку тяжкого перебігу хвороби.

За попередніми даними, ця мутація здатна більш активно поширюватися та протистояти вакцинам.

Джерело: NBC News