У Нігерії виявили перший випадок штаму коронавірусу Омікрон у зразку, який зібрали ще у жовтні 2021 року. До цього вважалося, що новий варіант вірусу був нещодавно завезений до країни.

Про це повідомили у Національному інституті громадського здоров’я. Геномне секвенування позитивних випадків Covid-19 у Нігерії виявило два випадки варіанту Омікрон серед мандрівників з Південної Африки.

Двоє невідомих мандрівників прибули в західноафриканську країну минулого тижня, але цей варіант також був підтверджений у випадках у Нігерії до їх прибуття.

– Ретроспективне секвенування раніше підтверджених випадків серед мандрівників до Нігерії також виявило штам Омікрон серед зразків, зібраних у жовтні 2021 року, – зазначив генеральний директор Нігерійського центру контролю захворювань доктор Іфедайо Адетифа.

Поки що інформації про новий штам коронавірусу замало, тому невідомо, чи є він більш заразним, як підозрюють деякі органи охорони здоров’я, та чи викликає він тяжчий перебіг захворювання в інфікованих людей.

Нігерія – перша західноафриканська країна, яка зареєструвала варіант Омікрон, відколи науковці в південній частині Африки вперше виявили його та повідомили про нього.

У МОЗ Нігерії закликали покращити тестування на коронавірус у країні, адже це може стати проблемою у боротьбі з новим штамом.