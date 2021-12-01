В Нигерии выявили первый случай штамм коронавируса Омикрон в образце, который собрали еще в октябре 2021 года. До этого считалось, что новый вариант вируса был недавно завезен в страну.

Геномное секвенирование положительных случаев Covid-19 в Нигерии выявило два случая варианта Омикрон среди путешественников из Южной Африки.

Двое неизвестных путешественников прибыли в западноафриканскую страну на прошлой неделе, но этот вариант также был подтвержден в случаях в Нигерии до их прибытия.

— Ретроспективное секвенирование ранее подтвержденных случаев среди путешественников в Нигерии также выявило штамм Омикрон среди образцов, собранных в октябре 2021 года, — отметил генеральный директор Нигерийского центра по контролю заболеваний доктор Іфедайо Адетифа.

Пока информации о новом штамме коронавируса мало, поэтому неизвестно, является ли он более заразным, как подозревают некоторые органы здравоохранения, и вызывает ли он более тяжелое течение заболевания у инфицированных людей.

Нигерия — первая западноафриканская страна, зарегистрировавшая вариант Омикрон с тех пор, как ученые в южной части Африки впервые обнаружили его и сообщили о нем.

В Минздраве Нигерии призвали улучшить тестирование на коронавирус в стране, ведь это может стать проблемой в борьбе с новым штаммом.