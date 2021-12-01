Штам коронавірусу Омікрон підтвердили у чоловіка, перед цим він відвідав концерт з майже 2 тис. глядачами.

Інцидент відбувся у північному місті Ольборг 27 листопада.

На концерті перебувало 1,6 тис. осіб. У сусідньому приміщенні було ще 400 людей, які відвідали інший захід. Після цього вони мали змогу подовжити вечірку у фоє.

Обов’язковою умовою відвідування подій була наявність сертифікату про вакцинацію чи негативного ПЛР-тесту, персонал суворо дотримувався карантинних вимог. Попри це, випадку не вдалося уникнути.

Після того, як стало відомо, що хворий на штам коронавірусу Омікрон перед підтвердженням інфікування відвідував масовий захід, було ухвалено рішення протестувати усіх відвідувачів.

Усі 2 тис. громадян мають зробити ПЛР-тест.

Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили наприкінці листопада у ПАР. Його вважають більш небезпечним. Крім того, через наявність 32 мутацій варіант може потенційно бути стійким до вакцин.

Велика Британія, Німеччина, Хорватія, Італія та Нідерланди уже призупинили авіасполучення з ПАР. Українцям також поки що рекомендують утриматися від подорожей.

Джерело: The National News