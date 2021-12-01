Через поширення нового штаму коронавірусу Омікрон Європейський Союз може рекомендувати державам щодня переглядати карантинні обмеження, зокрема ті, які стосуються пересування громадян та в’їзду до країн.

Члени мають бути готові запровадити будь-які необхідні заходи, пише Bloomberg.

Крім того, Єврокомісія планує звернутися до урядів із закликом за необхідності оперативно розгорнути ревакцинацію від коронавірусу.

Також у ЄС можуть обмежити термін дії цифрового Covid-сертифіката з 12 до дев’яти місяців.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і комісар ЄС з охорони здоров’я Стелла Кіріакідес найближчим часом мають виступити з роз’ясненнями.

Наприкінці листопада дослідники виявили новий штам коронавірусу Омікрон. Через це деякі країни призупинили авіасполучення з ПАР.

За попередньою інформацією, він здатний швидше поширюватися. Крім того, під сумнівом ефективність розроблених вакцин.

МЗС теж рекомендує українцям наразі утриматися від поїздок до Південної Африки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Джерело: Bloomberg