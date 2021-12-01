Из-за распространения нового штамма коронавируса Омикрон Европейский Союз может рекомендовать государствам ежедневно пересматривать карантинные ограничения, в частности те, которые касаются передвижения граждан и въезда в страны.

Члены должны быть готовы ввести любые необходимые меры, пишет Bloomberg.

Кроме того, Еврокомиссия планирует обратиться к правительствам с призывом при необходимости оперативно развернуть ревакцинацию от коронавируса.

Также в ЕС могут ограничить срок действия цифрового Covid-сертификата с 12 до девяти месяцев.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес в ближайшее время должны выступить с разъяснениями.

В конце ноября исследователи выявили новый штамм коронавируса Омикрон. Из-за этого некоторые страны приостановили авиасообщение с ЮАР.

По предварительной информации, он способен быстрее распространяться. Кроме того, под вопросом эффективность разработанных вакцин.

МИД также рекомендует украинцам сейчас воздержаться от поездок в Южную Африку, Ботсвану, Эсватину, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Источник: Bloomberg