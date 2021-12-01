Новый штамм коронавируса Омикрон, который впервые обнаружили в Южной Африке, мог появиться из-за особой мутации инфекции в организме пациента со слабым и нечетким количеством антител.

Об этом сообщил врач Евгений Комаровский в комментарии одному из украинских телеканалов. Он напомнил, что именно в ЮАР находится очень большое количество ВИЧ-инфицированных. А для вируса ослабленная иммунная система — это идеальная среда для мутации.

— Если у человека в организме нет вообще никаких антител, не надо вирусу мутировать, он просто вызывает болезнь. Если антител много и они нейтрализуют, то вирус тоже не может мутировать, он просто не может начинать размножаться. Мутации происходят в организме людей, у которых малое количество антител и они нечетко совпадают, — отметил Комаровский.

Врач утверждает, что сейчас важно понять особенности нового вируса. Вирус опасен для людей с хорошим иммунитетом, ибо процесс становится аутоиммунным, и человек погибает от этого самого цитокинового шторма. Люди с иммунодефицитами болеют преимущественно легко, но не могут избавиться от вируса месяцами.

Комаровский отметил, что пока невозможно определить, опаснее ли вариант Омикрон, чем штамм Дельта. Однако у нового штамма есть один характерный симптом — сильная слабость. Примерно через 10 дней медикам удастся ответить на большинство вопросов о новом штамме коронавируса.