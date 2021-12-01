Новий штам коронавірусу Омікрон, який вперше виявили в Південній Африці, міг з’явитися через особливу мутацію інфекції в організмі пацієнта зі слабкою та нечіткою кількістю антитіл.

Про це повідомив лікар Євген Комаровський у коментарі одному з українських телеканалів. Він нагадав, що саме у ПАР проживає дуже велика кількість ВІЛ-інфікованих. А для вірусу ослаблена імунна система – це ідеальне середовище для мутації.

– Якщо у людини в організмі немає взагалі ніяких антитіл, не треба вірусу мутувати, він просто викликає хворобу. Якщо антитіл багато і вони нейтралізують, то вірус теж не може мутувати, він просто не може починати розмножуватися. Мутації відбуваються в організмі людей, у яких мала кількість антитіл і вони нечітко збігаються, – зазначив Комаровський.

Лікар стверджує, що зараз важливо зрозуміти особливості нового вірусу. Вірус небезпечний для людей з хорошим імунітетом, бо процес стає аутоімунним, і людина гине від цього самого цитокінового шторму. Люди з імунодефіцитами хворіють переважно легко, але не можуть позбутися вірусу місяцями.

Комаровський наголосив, поки що неможливо визначити, чи небезпечніший варіант Омікрон за штам Дельта. Однак у нового штаму є один характерний симптом – сильна слабкість. Приблизно через 10 днів медикам вдасться відповісти на більшість запитань про новий штам коронавірусу.