Штамм коронавируса Омикрон подтвердили у мужчины, перед этим он посетил концерт с почти 2 тыс. зрителями.

Инцидент произошел в северном городе Ольборге 27 ноября.

На концерте находились 1,6 тыс. человек. В соседнем помещении были еще 400 человек, которые посетили другое мероприятие. После этого они могли продлить вечеринку в фойе.

Обязательным условием посещения событий было наличие сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, персонал строго соблюдал карантинные требования. Несмотря на это, случая не удалось избежать.

После того, как стало известно, что больной штаммом коронавируса Омикрон перед подтверждением инфицирования посещал массовое мероприятие, было принято решение протестовать всех посетителей.

Все 2 тыс. граждан должны сделать ПЦР-тест.

Штамм коронавируса Омикрон впервые выявили в конце ноября в ЮАР. Его считают более опасным. Кроме того, из-за наличия 32 мутаций вариант может потенциально быть устойчивым к вакцинам.

Великобритания, Германия, Хорватия, Италия и Нидерланды уже приостановили авиасообщение с ЮАР. Украинцам также пока рекомендуют воздержаться от путешествий.

Источник: The National News