Чи буде новий штам Омікрон поширюватися швидше, ніж і без того надзвичайно заразний Дельта-варіант? Наскільки гірше від нього стане людям? Чи вислизає Омікрон від захисту вакцин або повторно заражає перехворілих?

Існує безліч припущень з приводу цих питань. Але – вкрай мало вагомих доказів. Тому вчені всього світу поспішають знайти відповіді на тлі пильної уваги занепокоєної громадськості.

– Омікрон може виявитися не таким поганим, як ми собі уявляємо, але розглядати його як такий зараз, я думаю, не цілком доречно, – зазначив Тревор Бедфорд, що вивчає еволюцію коронавіруса в Онкологічному дослідному центрі Фреда Хатчінсона.

Досі світ повільно реагував на кожну криву коронавірусу. Цього разу раннє попередження з Південної Африки і Ботсвани могло дати важливу фору. Але поки важко зрозуміти, наскільки швидко світ реагує на появу нових штамів, кажуть експерти Гарвардської медичної школи.

У вчених поки мало даних про те, чи викликає Омікрон більш важке захворювання, ніж інші варіанти. І хоча він вже був діагностований у багатьох країнах лише через кілька днів після оголошення про його відкриття, ще занадто рано говорити про те, наскільки він заразний.

Альфа-варіант, що з’явився близько року тому, був більш заразним, ніж вірус, що викликав пандемію. Але потім нищівного удару завдала Дельта.

– Ми дійсно не знаємо, чи дійсно Омікрон перевершує Дельту в конкурентній боротьбі, або ж він став домінуючим штамом в деяких місцях просто випадково, – сказав директор Інституту молекулярної вірусології Університету Міннесоти Луїс Манскі.

Щоб краще зрозуміти Омікрон, вчені намагаються з’ясувати, як він з’явився. Це не нащадок Дельти. Одна з популярних теорій полягає в тому, що людина з сильно ослабленою імунною системою заразилася на коронавірусну інфекцію, від якої вона не могла позбутися так довго, що накопичилися мутації.

Але багато вчених оцінюють цю версію щонайменше дивною. На їхню думку, на отримання важливих відповідей може піти від двох до чотирьох тижнів.

Одне з найбільших питань: чи може Омікрон уникнути імунітету? До цих пір Бета-варіант був найбільшою проблемою для вакцинального захисту, але, на щастя, цей мутант не отримав широкого поширення.

Виробники вакцин та інші вчені проводять лабораторні тести, щоб визначити, наскільки добре антитіла, вироблені вакцинами або попередньою інфекцією, можуть боротися з Омікроном в порівнянні з більш ранніми варіантами.

Це вимагає часу, тому що спочатку вони повинні виростити зразки так званих псевдовірусів, які містять викликають занепокоєння нові мутації.

Експерти також будуть уважно стежити за поширенням інфекцій, викликаних Омікроном, і їхньою серйозністю.

А поки в очікуванні відповідей вчені закликають людей вживати простих запобіжних заходів: носити маски в приміщенні, уникати скупчення людей, мити руки.

Ясно одне: вакцинація залишається критично важливою. Люди, які сумніваються, чи варто їм робити щеплення, повинні нарешті побачити серйозну причину для рятівної ін’єкції.