Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Омікрон домінує. У ПАР через небезпечний штам погіршилася епідситуація

2 Грудня 2021, 10:36
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
африка дети
Джерело: Depositphotos

Через новий штам Омікрон у ПАР різко зросла захворюваність на коронавірус.

Мутація домінує у країні.

Динаміка захворюваності наразі викликає занепокоєння у експертів, зазначила Мішель Грум із Національного інституту інфекційних хвороб ПАР (NICD).

ПАР

Згідно з інформацією місцевих органів охорони здоров’я, протягом останніх 14 днів середня кількість щоденних випадків хвороби зросла з 300 до 3,5 тис.

74% усіх зразків хворих, секвенованих у листопаді, належали до нового варіанту.

Загалом за час пандемії у ПАР виявили понад 2,7 млн випадків коронавірусу. Майже 90 тис. людей померли від наслідків захворювання.

Читайте також:
коронавирусШтам Омікрон вперше підтвердили у США – як почувається хворий

Новий штам коронавірусу Омікрон виявили вперше у листопаді у ПАР. Через це низка країн уже обмежила авіасполучення з нею.

ВООЗ віднесла мутацію до переліку варіантів, які викликають занепокоєння. Як повідомляють експерти, вона може швидше поширюватися та потенційно мінімізувати ефективність уже створених вакцин.

Джерело: The Guardian, Evgeny Istrebin

Теги
Коронавірус Covid-19 , Омікрон , ПАР , Штам Омікрон
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка