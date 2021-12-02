Через новий штам Омікрон у ПАР різко зросла захворюваність на коронавірус.

Мутація домінує у країні.

Динаміка захворюваності наразі викликає занепокоєння у експертів, зазначила Мішель Грум із Національного інституту інфекційних хвороб ПАР (NICD).

Згідно з інформацією місцевих органів охорони здоров’я, протягом останніх 14 днів середня кількість щоденних випадків хвороби зросла з 300 до 3,5 тис.

74% усіх зразків хворих, секвенованих у листопаді, належали до нового варіанту.

Загалом за час пандемії у ПАР виявили понад 2,7 млн випадків коронавірусу. Майже 90 тис. людей померли від наслідків захворювання.

Новий штам коронавірусу Омікрон виявили вперше у листопаді у ПАР. Через це низка країн уже обмежила авіасполучення з нею.

ВООЗ віднесла мутацію до переліку варіантів, які викликають занепокоєння. Як повідомляють експерти, вона може швидше поширюватися та потенційно мінімізувати ефективність уже створених вакцин.

Джерело: The Guardian, Evgeny Istrebin