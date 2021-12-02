Из-за нового штамма Омикрон в ЮАР резко возросла заболеваемость коронавирусом.

Мутация преобладает в стране.

Динамика заболеваемости вызывает обеспокоенность у экспертов, отметила Мишель Грум из Национального института инфекционных болезней ЮАР (NICD).

Согласно информации местных органов здравоохранения, за последние 14 дней среднее количество ежедневных случаев болезни возросло с 300 до 3,5 тыс.

74% всех образцов больных, секвенированных в ноябре, относились к новому варианту.

Всего за время пандемии в ЮАР выявили более 2,7 млн случаев коронавируса. Около 90 тыс. человек скончались от последствий заболевания.

Новый штамм коронавируса Омикрон выявили впервые в ноябре в ЮАР. Поэтому ряд стран уже ограничили авиасообщение с ней.

ВОЗ отнесла мутацию к перечню вариантов, вызывающих беспокойство. Как сообщают эксперты, она может быстрее распространяться и потенциально минимизировать эффективность уже созданных вакцин.

Источник: The Guardian, Evgeny Istrebin