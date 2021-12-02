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Омикрон доминирует. В ЮАР из-за опасного штамма ухудшилась эпидситуация

2 декабря 2021, 10:36
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
африка дети
Источник: Depositphotos

Из-за нового штамма Омикрон в ЮАР резко возросла заболеваемость коронавирусом.

Мутация преобладает в стране.

Динамика заболеваемости вызывает обеспокоенность у экспертов, отметила Мишель Грум из Национального института инфекционных болезней ЮАР (NICD).

ПАР

Согласно информации местных органов здравоохранения, за последние 14 дней среднее количество ежедневных случаев болезни возросло с 300 до 3,5 тыс.

74% всех образцов больных, секвенированных в ноябре, относились к новому варианту.

Всего за время пандемии в ЮАР выявили более 2,7 млн случаев коронавируса. Около 90 тыс. человек скончались от последствий заболевания.

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Новый штамм коронавируса Омикрон выявили впервые в ноябре в ЮАР. Поэтому ряд стран уже ограничили авиасообщение с ней.

ВОЗ отнесла мутацию к перечню вариантов, вызывающих беспокойство. Как сообщают эксперты, она может быстрее распространяться и потенциально минимизировать эффективность уже созданных вакцин.

Источник: The Guardian, Evgeny Istrebin

Теги
Коронавирус Covid-19 , Омикрон , ЮАР , Штамм Омикрон
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