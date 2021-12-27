Коронавірус, що викликає Covid-19, може протягом декількох днів поширюватися з дихальних шляхів у серце, мозок та майже всі системи органів тіла, де він може “жити” протягом кількох місяців.

Про це свідчать дані, опубліковані у науковому журналі Nature.

Вчені з Національного інституту охорони здоров’я США заявили, що патоген здатний реплікуватись у людських клітинах далеко за межами дихальних шляхів.

Результати проливають світло на те, що називається фактором стійких симптомів – так званий тривалий Covid-19.

– Протягом тривалого часу ми мізкували, чому Covid-19 досить тривалий час впливає на багато систем органів. Це дослідження проливає деяке світло і може допомогти пояснити, чому так званий тривалий Covid-19 може виникати навіть у людей, які перенесли легке або безсимптомне захворювання, – сказав Зіяд Аль-Алі, директор центру клінічної епідеміології в системі охорони здоров’я Сент-Луїса в штаті Міссурі.

Отримані дані та методи ще не були проаналізовані незалежними вченими і в основному були зібрані у смертельних випадках Covid-19, а не у пацієнтів з тривалим Covid-19 або пост-гострими наслідками SARS-CoV-2, як їх ще називають.

Схильність коронавірусу інфікувати клітини поза дихальними шляхами та легенями є досить спірним питанням, і численні дослідження надають докази як за, так і проти такої можливості.

Дослідження, проведене в Бетесді, штат Мериленд, базується на широкому відборі зразків та аналізі тканин, взятих під час розтину у 44 людей, які померли після зараження коронавірусом.

Група вчених виявила стійку РНК SARS-CoV-2 у багатьох частинах тіла, включаючи ділянку мозку, через 230 днів після появи симптомів.