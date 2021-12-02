Схоже, що люди, інфіковані більш ранніми Covid-варіантами, не захищені від штаму Омікрон, хоча вакцинація як і раніше запобігає серйозним захворюванням, заявила у четвер провідна південноафриканська вчена.

– Ми вважаємо, що попередня інфекція не забезпечує захисту від Омікрона, – сказала експерт Національного інституту інфекційних захворювань.

Описуючи в загальних рисах ранні дослідження Covid-варіанту, що недавно з’явився, вона зазначила, що лікарі спостерігають зростання повторних інфекцій Омікрона.

– Ми вважаємо, що число хворих буде рости в геометричній прогресії у всіх провінціях країни, – сказала вчена.

Під час прес-конференції в африканському регіоні Всесвітньої організації охорони здоров’я вона особливо зазначила, що вакцини захищатимуть від важких хвороб, госпіталізацій і смерті.

Новий варіант Омікрон, про який вперше повідомили у ВООЗ тижнем раніше, з’явився на різних континентах. Експерти організації повторили заклики до переосмислення заборон на поїздки в південні регіони частини Африки, враховуючи, що зараз про Омікрона повідомили майже в двох десятках країн, а його джерело залишається неясним.

Так, Південна Африка та Ботсвана виявили цей варіант. Але ми не знаємо, де він міг зародитися. Карати людей, які просто виявляють або повідомляють про щось щонайменше несправедливо, зазначили експерти ООН.

У середині листопада Південна Африка повідомляла про 300 випадків на день. У середу, 1 грудня, країна повідомила про 8 561 новий випадок у порівнянні з 4 373 днем раніше і 2 273 в понеділок.