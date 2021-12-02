Похоже, что люди, инфицированные более ранними Covid-вариантами, не защищены от штамма Омикрон, хотя вакцинация по-прежнему предотвращает серьезные заболевания, заявила в четверг ведущая южноафриканская ученая.

— Мы считаем, что предыдущая инфекция не обеспечивает защиты от Омикрона, — сказала эксперт Национального института инфекционных заболеваний.

Обрисовывая в общих чертах ранние исследования недавно появившегося варианта, она отметила, что врачи наблюдают рост повторных инфекций Омикрона.

— Мы полагаем, что число заболевших будет расти в геометрической прогрессии во всех провинциях страны, — сказала ученая.

Во время пресс-конференции в африканском регионе Всемирной организации здравоохранения она особо отметила, что вакцины будут защищать от тяжелых болезней, госпитализаций и смерти.

Новый вариант Омикрон, о котором впервые сообщили в ВОЗ неделей ранее, появился на разных континентах. Эксперты организации повторили призывы к переосмыслению запретов на поездки в южные регионы части Африки, учитывая, что сейчас об Омикроне сообщили почти в 20 странах, а его источник остается неясным.

Да, Южная Африка и Ботсвана обнаружили этот вариант. Но мы не знаем, где он мог зародиться. Наказывать людей, которые просто обнаруживают или сообщают о чем-то, по меньшей мере несправедливо, отметили эксперты ООН.

В середине ноября Южная Африка сообщала о 300 случаях в день. В среду, 1 декабря, страна сообщила о 8 561 новом случае по сравнению с 4 373 днем ​​ранее и 2 273 в понедельник.