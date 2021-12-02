Коронавирус, как и полагается вирусу, продолжает мутировать. 24 ноября о его новых эволюционных изменениях миру сообщили ученые из Южно-Африканской Республики.

Мутаций много. Сообщается о 50, из них 34 касаются S-белка, которые и способствуют проникновению вируса в клетки человеческого организма.

Украинские ученые из Института молекулярной биологии и генетики проанализировали данные о новом штамме, выложенные в международных научных базах.

Итак, Омикрон (В.1.1.529) происходит из ветви коронавирусов, близкой к одному из предыдущих штаммов – Альфа. Однако он имеет нетипичное строение.

У предшественников Омикрона насчитывалось 10-15 мутаций в шиповидном S-белке. Он имеет 34. Также есть изменения в области nsp6, которая может влиять на скорость распространения и инфицирования.

Именно поэтому ВОЗ отнесла Омикрон пока что к разряду вызывающих озабоченность.

Биологи же очень осторожно предполагают, что такое большое количество мутаций может привести к облегчению симптомов коронавирусной болезни и возможности быстро вытеснить предыдущие, более опасные для здоровья человека варианты. Но сейчас это лишь предположения, которые нуждаются в проверке временем.

Проверить также необходимо и способность штамма Омикрон вызывать тяжелое течение болезни. Данные которые исходят из Южной Африки пока не подтверждают опасений, что новый штамм страшнее, чем Дельта, например. В ЮАР сейчас зафиксировано 77 заболевших со штаммом Омикрон.

После объявления о новом варианте вируса выяснилось, что еще за две недели до этого, он был обнаружен в Нидерландах, но лишь ЮАР и Ботсвана заговорили о нем во всеуслышание.

Многие страны сразу же закрылись для прибывающих из ЮАР и еще нескольких африканских стран, где выявлен Омикрон.

ВОЗ, несмотря на свои призывы к правительствам этих стран, не запрещать въезд людям из Африки, все же рекомендовала невакцинированным гражданам старше 60 лет не путешествовать по миру.

Многие страны сразу же усилили контроль на своих границах и ужесточили карантинные ограничения как для въезжающих и транзитных путешественников, так и для своих граждан.

Греция объявила об обязательной вакцинации групп риска – людей старше 60 лет.

Гонконг внес в черный список Японию, а Индонезия – Гонконг.

А что у нас?

В Украине, на 1 декабря, не было штамма Омикрон, заверил министр здравоохранения Виктор Ляшко, но это не означает, что он не доберется до нас через несколько недель.

Штамм Омикрон можно выявить методом полногеномного секвенирования. И это могут сделать ученые Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) в Киеве.

– Мы впервые в Украине детектировали штамм Альфа, а в июне – приход в страну штамма Дельта, – сообщили в пресс-службе института.

Именно на данные исследований ученых ИМБГ опирается Минздрав и СНБО Украины, когда сообщают об обнаружении на территории страны новых штаммов коронавируса.

– Следует подчеркнуть, что наши ученые исследуют образцы, взятые от больных, которые нам предоставляет Центр общественного здоровья Минздрава, – добавили в пресс-службе института. — Сколько образцов предоставлено – столько и секвенируем.

Следовательно, для того чтобы выявить новый штамм в Украине, ученым нужно получить как можно больше образцов от Центра общественного здоровья Минздрава.

Пока же Минздрав сообщает, что страна также не осталась в стороне от глобальных ограничений. Она ввела обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из 7 африканских государств, где обнаружен новый штамм коронавируса Омикрон.

Страны, после посещения которых – карантин:

ЮАР

Ботсвана,

Зимбабве,

Намибия,

Лесото,

Эсватини

Мозамбик

Кроме того, Минздрав и МИД рекомендовали гражданам Украины избегать поездок в эти страны.

Тестирование

Могут ли распознать новый штамм ПЦР-тесты, которыми пользуются медики?

– Омикрон характеризуется большим количеством мутаций, поэтому ПЦР-тесты, разработанные для выявления предыдущих штаммов коронавируса, могут и не распознать этот штамм, – сообщили в пресс-службе ИМБГ.

Следовательно, если так, то в идеале ПЦР-тесты стоило бы модифицировать под каждый новый штамм, доминирующий на той или иной территории, считают ученые.

В то же время, стоит напомнить, что ученые ИМБГ первыми в Украине разработали ПЦР-системы для выявления коронавируса еще в феврале 2020 г. по заказу СНБО.

С помощью этих тестов обнаружили в Черновцах первого в Украине коронавирусного больного.

А что с вакцинами?

В связи со множественными мутациями есть опасения, что вакцины не смогут противодействовать Омикрону. Но это лишь предположение. Вопрос также изучается.

А пока нужно вакцинироваться от Covid-19 тем, кто еще сомневается, потому что точно доказано, люди с прививкой реже попадают в больницу, еще реже в реанимацию и почти не попадают на кладбище из-за коронавируса.

Как лечиться

Инфекционист, д.м.н. Ольга Голубовская утверждает, что медицина уже имеет протоколы лечения любых форм Covid-19, и они эффективны. Главное, не запускать болезнь, вызвана ли она Дельтой или Омикроном.

Следите за симптомами

Можно ли по симптомам отличить Омикрон от других ? Специалисты пока не выявили специфических признаков, которые указывали бы на заражение новым штаммом.

— Он (Омикрон — Ред.) характеризуется высокой утомляемостью, полной апатией и ускорением сердцебиения, — так охарактеризовал Омикрон гендиректор Днепропетровской областной больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в соцсети.

И добавил, что в больнице готовятся к новому испытанию: проверяют все лаборатории, отделения, закупают необходимое оборудование и даже секвенатор, чтобы распознавать штамм оперативно на месте.

— В нашу клинику пациенты с симптомами, сильно отличающимися от симптомов Дельты, пока не поступали, — сказала врач-пульмонолог, д.м.н. Людмила Швайко. – Но хочу отметить, что высокая утомляемость и апатия сопровождает и пациентов с Дельтой.

Резюме:

Это хорошо, что мировое сообщество быстро отреагировало на появление нового штамма коронавируса Омикрон. Его стали тут же изучать. Но пока что неясно является ли Омикрон более заразным, по сравнению с другими вариантами, вызывает ли он более тяжелое заболевание. Каковы же симптомы штамма, отличающие его от других, тоже неизвестно.

Чтобы узнать все это, ученым и врачам нужно несколько недель.

У Украины сейчас, как впрочем и во время предыдущих волн коронавируса, еще есть время для качественной подготовки к встрече с новым возбудителем инфекции, для изучения образцов пациентов, для убеждения сомневающихся вакцинироваться. Главное, использовать его рационально, чтобы потом не метаться в панике, когда Омикрон, не дай Бог, окажется страшнее Дельты.