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В Украине за прошедшие сутки зафиксировано почти 2 000 новых случаев Covid-19

27 декабря 2021, 08:26
Марта Бондаренко редактор ленты
вакцина
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки, 26 декабря, в Украине зафиксировано 1 864 новых случаев Covid-19. Заболели 138 детей и 12 медицинских работников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 053 человека;
  • летальных исходов – 133;
  • поправилось – 4 527 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 646 988 человек;
  • выздоровело – 3 432 739 человек;
  • летальных исходов – 94 971;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 678 842.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 256;
  • Винницкая область – 54;
  • Волынская область – 91;
  • Днепропетровская область – 55;
  • Донецкая область – 119;
  • Житомирская область – 132;
  • Закарпатская область – 62;
  • Запорожская область – 59;
  • Ивано-Франковская область – 67;
  • Киевская область – 131;
  • Кировоградская область – 57;
  • Луганская область – 1;
  • Львовская область – 56;
  • Николаевская область – 42;
  • Одесская область – 83;
  • Полтавская область – 39;
  • Ровенская область – 50;
  • Сумская область – 38;
  • Тернопольская область – 91;
  • Харьковская область – 64;
  • Херсонская область – 24;
  • Хмельницкая область – 39;
  • Черкасская область – 135;
  • Черновицкая область – 47;
  • Черниговская область – 72.

С начала вакцинации в Украине сделано более 28 млн прививок против коронавируса.

За прошедшие сутки, 26 декабря, в Украине 29 476 человек вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 8 776 человек, вторую дозу – 20 434 человека, дополнительную дозу получили 88 человек, ревакцинальную дозу – 178 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 592 537 человек, из них получили первую дозу – 14 592 535 человек, получили две дозы – 13 414 061 человек, получили дополнительную дозу – 2 110 человек, ревакцинальную дозу – 793 человека.

Ранее сообщалось, что Украина запустит производство вакцины против коронавируса в следующем году. Речь идет о китайском препарате CoronaVac. Первые линии производства вакцины должны заработать уже в феврале 2022 года.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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