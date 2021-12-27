За минувшие сутки, 26 декабря, в Украине зафиксировано 1 864 новых случаев Covid-19. Заболели 138 детей и 12 медицинских работников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 053 человека;

летальных исходов – 133;

поправилось – 4 527 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 646 988 человек;

выздоровело – 3 432 739 человек;

летальных исходов – 94 971;

проведено ПЦР-тестирование – 16 678 842.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 256;

Винницкая область – 54;

Волынская область – 91;

Днепропетровская область – 55;

Донецкая область – 119;

Житомирская область – 132;

Закарпатская область – 62;

Запорожская область – 59;

Ивано-Франковская область – 67;

Киевская область – 131;

Кировоградская область – 57;

Луганская область – 1;

Львовская область – 56;

Николаевская область – 42;

Одесская область – 83;

Полтавская область – 39;

Ровенская область – 50;

Сумская область – 38;

Тернопольская область – 91;

Харьковская область – 64;

Херсонская область – 24;

Хмельницкая область – 39;

Черкасская область – 135;

Черновицкая область – 47;

Черниговская область – 72.

С начала вакцинации в Украине сделано более 28 млн прививок против коронавируса.

За прошедшие сутки, 26 декабря, в Украине 29 476 человек вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 8 776 человек, вторую дозу – 20 434 человека, дополнительную дозу получили 88 человек, ревакцинальную дозу – 178 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 592 537 человек, из них получили первую дозу – 14 592 535 человек, получили две дозы – 13 414 061 человек, получили дополнительную дозу – 2 110 человек, ревакцинальную дозу – 793 человека.

Ранее сообщалось, что Украина запустит производство вакцины против коронавируса в следующем году. Речь идет о китайском препарате CoronaVac. Первые линии производства вакцины должны заработать уже в феврале 2022 года.