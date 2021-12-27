За минувшие сутки, 26 декабря, в Украине зафиксировано 1 864 новых случаев Covid-19. Заболели 138 детей и 12 медицинских работников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 053 человека;
- летальных исходов – 133;
- поправилось – 4 527 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 646 988 человек;
- выздоровело – 3 432 739 человек;
- летальных исходов – 94 971;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 678 842.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 256;
- Винницкая область – 54;
- Волынская область – 91;
- Днепропетровская область – 55;
- Донецкая область – 119;
- Житомирская область – 132;
- Закарпатская область – 62;
- Запорожская область – 59;
- Ивано-Франковская область – 67;
- Киевская область – 131;
- Кировоградская область – 57;
- Луганская область – 1;
- Львовская область – 56;
- Николаевская область – 42;
- Одесская область – 83;
- Полтавская область – 39;
- Ровенская область – 50;
- Сумская область – 38;
- Тернопольская область – 91;
- Харьковская область – 64;
- Херсонская область – 24;
- Хмельницкая область – 39;
- Черкасская область – 135;
- Черновицкая область – 47;
- Черниговская область – 72.
С начала вакцинации в Украине сделано более 28 млн прививок против коронавируса.
За прошедшие сутки, 26 декабря, в Украине 29 476 человек вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 8 776 человек, вторую дозу – 20 434 человека, дополнительную дозу получили 88 человек, ревакцинальную дозу – 178 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 592 537 человек, из них получили первую дозу – 14 592 535 человек, получили две дозы – 13 414 061 человек, получили дополнительную дозу – 2 110 человек, ревакцинальную дозу – 793 человека.
Ранее сообщалось, что Украина запустит производство вакцины против коронавируса в следующем году. Речь идет о китайском препарате CoronaVac. Первые линии производства вакцины должны заработать уже в феврале 2022 года.