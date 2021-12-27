За минулу добу, 26 грудня, в Україні зафіксовано 1 864 нові випадки Covid-19. Захворіли 138 дітей та 12 медичних працівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 053 особи;
- летальних випадків – 133;
- одужало – 4 527 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 646 988 осіб;
- одужало – 3 432 739 осіб;
- летальних випадків – 94 971;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 678 842.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 256;
- Вінницька область – 54;
- Волинська область – 91;
- Дніпропетровська область – 55;
- Донецька область – 119;
- Житомирська область – 132;
- Закарпатська область – 62;
- Запорізька область – 59;
- Івано-Франківська область – 67;
- Київська область – 131;
- Кіровоградська область – 57;
- Луганська область – 1;
- Львівська область – 56;
- Миколаївська область – 42;
- Одеська область – 83;
- Полтавська область – 39;
- Рівненська область – 50;
- Сумська область – 38;
- Тернопільська область – 91;
- Харківська область – 64;
- Херсонська область – 24;
- Хмельницька область – 39;
- Черкаська область – 135;
- Чернівецька область – 47;
- Чернігівська область – 72.
Від початку вакцинації в Україні зроблено понад 28 млн щеплень проти коронавірусу.
За минулу добу, 26 грудня, в Україні 29 476 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримало 8 776 людей, другу дозу – 20 434 людини, додаткову дозу отримали 88 людей, ревакцинальну дозу – 178 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 592 537 людей, з них отримали першу дозу – 14 592 535 людей, отримали дві дози – 13 414 061 людина, отримали додаткову дозу – 2 110 людей, ревакцинальну дозу – 793 людини.
Раніше повідомлялося, що Україна запустить виробництво вакцини проти коронавірусу наступного року. Мова йде про китайський препарат CoronaVac. Перші лінії виробництва вакцини мають запрацювати вже в лютому 2022.