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В Україні за минулу добу зафіксовано майже 2 000 нових випадків Covid-19

27 Грудня 2021, 08:26
Марта Бондаренко редакторка стрічки
вакцина
Джерело: Depositphotos

За минулу добу, 26 грудня, в Україні зафіксовано 1 864 нові випадки Covid-19. Захворіли 138 дітей та 12 медичних працівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 053 особи;
  • летальних випадків – 133;
  • одужало – 4 527 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 646 988 осіб;
  • одужало – 3 432 739 осіб;
  • летальних випадків – 94 971;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 678 842.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 256;
  • Вінницька область – 54;
  • Волинська область – 91;
  • Дніпропетровська область – 55;
  • Донецька область – 119;
  • Житомирська область – 132;
  • Закарпатська область – 62;
  • Запорізька область – 59;
  • Івано-Франківська область – 67;
  • Київська область – 131;
  • Кіровоградська область – 57;
  • Луганська область – 1;
  • Львівська область – 56;
  • Миколаївська область – 42;
  • Одеська область – 83;
  • Полтавська область – 39;
  • Рівненська область – 50;
  • Сумська область – 38;
  • Тернопільська область – 91;
  • Харківська область – 64;
  • Херсонська область – 24;
  • Хмельницька область – 39;
  • Черкаська область – 135;
  • Чернівецька область – 47;
  • Чернігівська область – 72.

Від початку вакцинації в Україні зроблено понад 28 млн щеплень проти коронавірусу.

За минулу добу, 26 грудня, в Україні 29 476 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримало 8 776 людей, другу дозу – 20 434 людини, додаткову дозу отримали 88 людей, ревакцинальну дозу – 178 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 592 537 людей, з них отримали першу дозу – 14 592 535 людей, отримали дві дози – 13 414 061 людина, отримали додаткову дозу – 2 110 людей, ревакцинальну дозу – 793 людини.

Раніше повідомлялося, що Україна запустить виробництво вакцини проти коронавірусу наступного року. Мова йде про китайський препарат CoronaVac. Перші лінії виробництва вакцини мають запрацювати вже в лютому 2022.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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