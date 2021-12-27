За минулу добу, 26 грудня, в Україні зафіксовано 1 864 нові випадки Covid-19. Захворіли 138 дітей та 12 медичних працівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 053 особи;

летальних випадків – 133;

одужало – 4 527 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 646 988 осіб;

одужало – 3 432 739 осіб;

летальних випадків – 94 971;

проведено ПЛР-тестувань – 16 678 842.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 256;

Вінницька область – 54;

Волинська область – 91;

Дніпропетровська область – 55;

Донецька область – 119;

Житомирська область – 132;

Закарпатська область – 62;

Запорізька область – 59;

Івано-Франківська область – 67;

Київська область – 131;

Кіровоградська область – 57;

Луганська область – 1;

Львівська область – 56;

Миколаївська область – 42;

Одеська область – 83;

Полтавська область – 39;

Рівненська область – 50;

Сумська область – 38;

Тернопільська область – 91;

Харківська область – 64;

Херсонська область – 24;

Хмельницька область – 39;

Черкаська область – 135;

Чернівецька область – 47;

Чернігівська область – 72.

Від початку вакцинації в Україні зроблено понад 28 млн щеплень проти коронавірусу.

За минулу добу, 26 грудня, в Україні 29 476 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримало 8 776 людей, другу дозу – 20 434 людини, додаткову дозу отримали 88 людей, ревакцинальну дозу – 178 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 592 537 людей, з них отримали першу дозу – 14 592 535 людей, отримали дві дози – 13 414 061 людина, отримали додаткову дозу – 2 110 людей, ревакцинальну дозу – 793 людини.

Раніше повідомлялося, що Україна запустить виробництво вакцини проти коронавірусу наступного року. Мова йде про китайський препарат CoronaVac. Перші лінії виробництва вакцини мають запрацювати вже в лютому 2022.