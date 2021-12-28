Станом на 28 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 649 236 випадків коронавірусу. За добу – 2 248 нових хворих, у країні нині значно ліпша епідситуація, ніж у листопаді.
Серед нових хворих – 137 дітей та 19 медпрацівників.
За увесь час вірус забрав життя 95 105 українців, протягом доби – 134 летальних випадки.
Водночас одужало загалом 3 437 528 осіб, протягом дня – 4 789 громадян.
За час пандемії в Україні провели 16 691 695 ПЛР-тестувань.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей, з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини, дві – 13 447 292 українці, додаткову – 2 208, ревакцинальну – 990.
За добу 46 024 українці вакциновані проти коронавірусу.
Нові випадки хвороби у регіонах:
- Вінницька область – 43;
- Волинська область – 84;
- Дніпропетровська область – 102;
- Донецька область – 149;
- Житомирська область – 66;
- Закарпатська область – 55;
- Запорізька область – 82;
- Івано-Франківська область – 46;
- Київська область – 126;
- Кіровоградська область – 54;
- Луганська область – 23;
- Львівська область – 91;
- Миколаївська область – 18;
- Одеська область – 189;
- Полтавська область – 74;
- Рівненська область – 30;
- Сумська область – 56;
- Тернопільська область – 43;
- Харківська область – 180;
- Херсонська область – 16;
- Хмельницька область – 17;
- Черкаська область – 153;
- Чернівецька область – 60;
- Чернігівська область – 16.
Згідно зі статистикою коронавірусу за 27 грудня 2021 року, в Україні виявили 1 864 нових випадки Covid-19. За увесь час пандемії в Україні захворіло 3 646 988 осіб.