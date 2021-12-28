Станом на 28 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 649 236 випадків коронавірусу. За добу – 2 248 нових хворих, у країні нині значно ліпша епідситуація, ніж у листопаді.

Серед нових хворих – 137 дітей та 19 медпрацівників.

За увесь час вірус забрав життя 95 105 українців, протягом доби – 134 летальних випадки.

Водночас одужало загалом 3 437 528 осіб, протягом дня – 4 789 громадян.

За час пандемії в Україні провели 16 691 695 ПЛР-тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей, з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини, дві – 13 447 292 українці, додаткову – 2 208, ревакцинальну – 990.

За добу 46 024 українці вакциновані проти коронавірусу.

Нові випадки хвороби у регіонах:

Вінницька область – 43;

Волинська область – 84;

Дніпропетровська область – 102;

Донецька область – 149;

Житомирська область – 66;

Закарпатська область – 55;

Запорізька область – 82;

Івано-Франківська область – 46;

Київська область – 126;

Кіровоградська область – 54;

Луганська область – 23;

Львівська область – 91;

Миколаївська область – 18;

Одеська область – 189;

Полтавська область – 74;

Рівненська область – 30;

Сумська область – 56;

Тернопільська область – 43;

Харківська область – 180;

Херсонська область – 16;

Хмельницька область – 17;

Черкаська область – 153;

Чернівецька область – 60;

Чернігівська область – 16.

Згідно зі статистикою коронавірусу за 27 грудня 2021 року, в Україні виявили 1 864 нових випадки Covid-19. За увесь час пандемії в Україні захворіло 3 646 988 осіб.