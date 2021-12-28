Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

В Україні за добу виявили 2 248 випадків Covid-19

28 Грудня 2021, 08:11
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
В Україні за добу виявили 2 248 випадків Covid-19
Джерело: Depositphotos

Станом на 28 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 649 236 випадків коронавірусу. За добу – 2 248 нових хворих, у країні нині значно ліпша епідситуація, ніж у листопаді.

Серед нових хворих – 137 дітей та 19 медпрацівників.

За увесь час вірус забрав життя 95 105 українців, протягом доби – 134 летальних випадки.

Водночас одужало загалом 3 437 528 осіб, протягом дня – 4 789 громадян.

За час пандемії в Україні провели 16 691 695 ПЛР-тестувань.

Читайте також:
штам ОмікронКоронавірус здатний місяцями розмножуватися в тілі поза легенями – вчені

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей, з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини, дві – 13 447 292 українці, додаткову – 2 208, ревакцинальну – 990.

За добу 46 024 українці вакциновані проти коронавірусу.

Нові випадки хвороби у регіонах:

  • Вінницька область – 43;
  • Волинська область – 84;
  • Дніпропетровська область – 102;
  • Донецька область – 149;
  • Житомирська область – 66;
  • Закарпатська область – 55;
  • Запорізька область – 82;
  • Івано-Франківська область – 46;
  • Київська область – 126;
  • Кіровоградська область – 54;
  • Луганська область – 23;
  • Львівська область – 91;
  • Миколаївська область – 18;
  • Одеська область – 189;
  • Полтавська область – 74;
  • Рівненська область – 30;
  • Сумська область – 56;
  • Тернопільська область – 43;
  • Харківська область – 180;
  • Херсонська область – 16;
  • Хмельницька область – 17;
  • Черкаська область – 153;
  • Чернівецька область – 60;
  • Чернігівська область – 16.

Згідно зі статистикою коронавірусу за 27 грудня 2021 року, в Україні виявили 1 864 нових випадки Covid-19. За увесь час пандемії в Україні захворіло 3 646 988 осіб.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка