По состоянию на 31 декабря 2021 года в Украине выявили 3 667 649 случаев коронавируса. За сутки – 7 029 новых больных. В стране снова фиксируется значительный рост количества инфицирований в течение дня.

Среди новых случаев – 404 ребенка и 185 медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 95 899 человек, в течение дня – 209 граждан.

В то же время выздороветь удалось за все время 3 468 858 украинцам, за сутки — 8 609.

В течение всего времени в Украине провели 16 786 785 ПЦР-тестов.

С начала вакцинальной кампании привили 14 698 234 человека, первой дозой – 14 698 232, двумя – 13 698 387. Получили дополнительную дозу 3 880 граждан, бустерную – 4 900 человек.

За день 101 705 человек вакцинировали против коронавируса.

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 30 декабря 2021 года, в стране выявили 3 660 620 случаев болезни. Сейчас продолжается увеличение суточного прироста больных, за день их было 5 930.