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В останній день року тривожні дані: в Україні 7 029 нових випадків Covid-19

31 Грудня 2021, 08:12
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус,
Джерело: Depositphotos

Станом на 31 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 667 649 випадків коронавірусу. За добу – 7 029 нових хворих. У країні знову фіксується значне зростання кількості інфікувань протягом дня.

Серед нових випадків – 404 дитини та 185 медпрацівників.

За час пандемії вірус забрав життя 95 899 людей, протягом дня – 209 громадян.

Водночас одужати вдалося за увесь час 3 468 858 українцям, за добу – 8 609.

Протягом усього часу в Україні провели 16 786 785 ПЛР-тестувань.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 698 234 людини, першою дозою – 14 698 232, двома – 13 698 387. Отримали додаткову дозу 3 880 громадян, бустерну – 4 900 людей.

За день 101 705 людей вакциновано проти коронавірусу.

Нові випадки у регіонах:

  • Вінницька область – 266;
  • Волинська область – 104;
  • Дніпропетровська область – 187;
  • Донецька область – 362;
  • Житомирська область – 205;
  • Закарпатська область – 176;
  • Запорізька область – 225;
  • Івано-Франківська область – 303;
  • Київська область – 266;
  • Кіровоградська область – 53;
  • Луганська область – 55;
  • Львівська область – 487;
  • Миколаївська область – 167;
  • Одеська область – 595;
  • Полтавська область – 486;
  • Рівненська область – 206;
  • Сумська область – 218;
  • Тернопільська область – 200;
  • Харківська область – 236;
  • Херсонська область – 55;
  • Хмельницька область – 261;
  • Черкаська область – 299;
  • Чернівецька область – 155;
  • Чернігівська область – 283.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 30 грудня 2021 року, у країні загалом виявили 3 660 620 випадків хвороби. Нині продовжується збільшення добового приросту хворих, за день їх було 5 930.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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