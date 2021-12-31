Станом на 31 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 667 649 випадків коронавірусу. За добу – 7 029 нових хворих. У країні знову фіксується значне зростання кількості інфікувань протягом дня.

Серед нових випадків – 404 дитини та 185 медпрацівників.

За час пандемії вірус забрав життя 95 899 людей, протягом дня – 209 громадян.

Водночас одужати вдалося за увесь час 3 468 858 українцям, за добу – 8 609.

Протягом усього часу в Україні провели 16 786 785 ПЛР-тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 698 234 людини, першою дозою – 14 698 232, двома – 13 698 387. Отримали додаткову дозу 3 880 громадян, бустерну – 4 900 людей.

За день 101 705 людей вакциновано проти коронавірусу.

Нові випадки у регіонах:

Вінницька область – 266;

Волинська область – 104;

Дніпропетровська область – 187;

Донецька область – 362;

Житомирська область – 205;

Закарпатська область – 176;

Запорізька область – 225;

Івано-Франківська область – 303;

Київська область – 266;

Кіровоградська область – 53;

Луганська область – 55;

Львівська область – 487;

Миколаївська область – 167;

Одеська область – 595;

Полтавська область – 486;

Рівненська область – 206;

Сумська область – 218;

Тернопільська область – 200;

Харківська область – 236;

Херсонська область – 55;

Хмельницька область – 261;

Черкаська область – 299;

Чернівецька область – 155;

Чернігівська область – 283.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 30 грудня 2021 року, у країні загалом виявили 3 660 620 випадків хвороби. Нині продовжується збільшення добового приросту хворих, за день їх було 5 930.