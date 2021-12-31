Станом на 31 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 667 649 випадків коронавірусу. За добу – 7 029 нових хворих. У країні знову фіксується значне зростання кількості інфікувань протягом дня.
Серед нових випадків – 404 дитини та 185 медпрацівників.
За час пандемії вірус забрав життя 95 899 людей, протягом дня – 209 громадян.
Водночас одужати вдалося за увесь час 3 468 858 українцям, за добу – 8 609.
Протягом усього часу в Україні провели 16 786 785 ПЛР-тестувань.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 698 234 людини, першою дозою – 14 698 232, двома – 13 698 387. Отримали додаткову дозу 3 880 громадян, бустерну – 4 900 людей.
За день 101 705 людей вакциновано проти коронавірусу.
Нові випадки у регіонах:
- Вінницька область – 266;
- Волинська область – 104;
- Дніпропетровська область – 187;
- Донецька область – 362;
- Житомирська область – 205;
- Закарпатська область – 176;
- Запорізька область – 225;
- Івано-Франківська область – 303;
- Київська область – 266;
- Кіровоградська область – 53;
- Луганська область – 55;
- Львівська область – 487;
- Миколаївська область – 167;
- Одеська область – 595;
- Полтавська область – 486;
- Рівненська область – 206;
- Сумська область – 218;
- Тернопільська область – 200;
- Харківська область – 236;
- Херсонська область – 55;
- Хмельницька область – 261;
- Черкаська область – 299;
- Чернівецька область – 155;
- Чернігівська область – 283.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 30 грудня 2021 року, у країні загалом виявили 3 660 620 випадків хвороби. Нині продовжується збільшення добового приросту хворих, за день їх було 5 930.