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В Україні за минулу добу зафіксовано 1 863 нових випадки Covid-19

2 Січня 2022, 08:25
Абрамова Юлія редакторка стрічки
коронавірус

Так, за минулу добу, 1 січня, в Україні зафіксовано ​​1 863 нових випадків Covid-19. Захворіли 108 дітей та 12 медпрацівники.

За весь час пандемії в Україні:

  •  захворіло – 3 672 675 осіб;
  • одужало – 3 474 931 особа;
  • летальних випадків – 96 089;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 809 292.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 976;
  • Вінницька область – 159;
  • Волинська область – 58;
  • Дніпропетровська область – 119;
  • Донецька область – 184;
  • Житомирська область – 176;
  • Закарпатська область – 163;
  • Запорізька область – 142;
  • Івано-Франківська область – 190;
  • Київська область – 315;
  • Кіровоградська область – 61;
  • Луганська область – 41;
  • Львівська область – 443;
  • Миколаївська область – 120;
  • Одеська область – 240;
  • Полтавська область – 256;
  • Рівненська область – 83;
  • Сумська область – 139;
  • Тернопільська область – 132;
  • Харківська область – 180;
  • Херсонська область – 37;
  • Хмельницька область – 262;
  • Черкаська область – 181;
  • Чернівецька область – 100;
  • Чернігівська область – 269.

Також за минулу добу 52 166 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 554 особи;
  • летальних випадків – 190;
  • одужало – 6 073 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 672 675 осіб;
  • одужало – 3 474 931 особа;
  • летальних випадків – 96 089;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 809 292.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Станом на 31 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 667 649 випадків коронавірусу. За добу – 7 029 нових хворих.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 30 грудня 2021 року, у країні загалом виявили 3 660 620 випадків хвороби. Нині продовжується збільшення добового приросту хворих, за день їх було 5 930.

Теги
Коронавірус Covid-19
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