В Україні за минулу добу зафіксовано 1 863 нових випадки Covid-19

Так, за минулу добу, 1 січня, в Україні зафіксовано ​​1 863 нових випадків Covid-19. Захворіли 108 дітей та 12 медпрацівники.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 672 675 осіб;

одужало – 3 474 931 особа;

летальних випадків – 96 089;

проведено ПЛР-тестувань – 16 809 292.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 976;

Вінницька область – 159;

Волинська область – 58;

Дніпропетровська область – 119;

Донецька область – 184;

Житомирська область – 176;

Закарпатська область – 163;

Запорізька область – 142;

Івано-Франківська область – 190;

Київська область – 315;

Кіровоградська область – 61;

Луганська область – 41;

Львівська область – 443;

Миколаївська область – 120;

Одеська область – 240;

Полтавська область – 256;

Рівненська область – 83;

Сумська область – 139;

Тернопільська область – 132;

Харківська область – 180;

Херсонська область – 37;

Хмельницька область – 262;

Черкаська область – 181;

Чернівецька область – 100;

Чернігівська область – 269.

Також за минулу добу 52 166 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 554 особи;

летальних випадків – 190;

одужало – 6 073 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 672 675 осіб;

одужало – 3 474 931 особа;

летальних випадків – 96 089;

проведено ПЛР-тестувань – 16 809 292.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Станом на 31 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 667 649 випадків коронавірусу. За добу – 7 029 нових хворих.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 30 грудня 2021 року, у країні загалом виявили 3 660 620 випадків хвороби. Нині продовжується збільшення добового приросту хворих, за день їх було 5 930.