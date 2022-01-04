Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

За минулу добу в Україні зафіксували 1 746 нових випадків Covid-19

4 Січня 2022, 08:12
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні станом на 4 січня підтверджено 3 678 088 випадків коронавірусу, а за добу – 1 746. Серед них – 87 дітей та 21 медпрацівник.

З діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізували 970 пацієнтів.

За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 96 436 людей. Від ускладнень протягом останнього дня померло 135 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 483 354 українцям, за добу – 3 629 людям.

Загалом в Україні здійснили 16 835 647 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 11 633.

Коронавірус у регіонах

  • м. Київ – 364;
  • Вінницька область – 64;
  • Волинська область – 26;
  • Дніпропетровська область – 108;
  • Донецька область – 124;
  • Житомирська область – 17;
  • Закарпатська область – 51;
  • Запорізька область – 17;
  • Івано-Франківська область – 34;
  • Київська область – 108;
  • Кіровоградська область – 43;
  • Луганська область – 28;
  • Львівська область – 85;
  • Миколаївська область – 20;
  • Одеська область – 83;
  • Полтавська область – 129;
  • Рівненська область – 33;
  • Сумська область – 37;
  • Тернопільська область – 46;
  • Харківська область – 141;
  • Херсонська область – 16;
  • Хмельницька область – 8;
  • Черкаська область – 85;
  • Чернівецька область – 61;
  • Чернігівська область – 18.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 3 січня, вакцинувалися від коронавірусу в Україні 36 289 людей. Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 721 822 людини, з них отримали першу дозу – 14 721 820 людей, отримали дві дози – 13 762 162 людини.

Коронавірус в Україні

3 січня в Україні підтвердили 1 863 випадки Covid-19. Одужати вдалося 6 073 пацієнтам, а померло – 190 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка