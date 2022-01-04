В Україні станом на 4 січня підтверджено 3 678 088 випадків коронавірусу, а за добу – 1 746. Серед них – 87 дітей та 21 медпрацівник.
З діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізували 970 пацієнтів.
За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 96 436 людей. Від ускладнень протягом останнього дня померло 135 хворих.
Водночас побороти захворювання вдалося 3 483 354 українцям, за добу – 3 629 людям.
Загалом в Україні здійснили 16 835 647 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 11 633.
Коронавірус у регіонах
- м. Київ – 364;
- Вінницька область – 64;
- Волинська область – 26;
- Дніпропетровська область – 108;
- Донецька область – 124;
- Житомирська область – 17;
- Закарпатська область – 51;
- Запорізька область – 17;
- Івано-Франківська область – 34;
- Київська область – 108;
- Кіровоградська область – 43;
- Луганська область – 28;
- Львівська область – 85;
- Миколаївська область – 20;
- Одеська область – 83;
- Полтавська область – 129;
- Рівненська область – 33;
- Сумська область – 37;
- Тернопільська область – 46;
- Харківська область – 141;
- Херсонська область – 16;
- Хмельницька область – 8;
- Черкаська область – 85;
- Чернівецька область – 61;
- Чернігівська область – 18.
Вакцинація від Covid-19
За минулу добу, 3 січня, вакцинувалися від коронавірусу в Україні 36 289 людей. Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 721 822 людини, з них отримали першу дозу – 14 721 820 людей, отримали дві дози – 13 762 162 людини.
Коронавірус в Україні
3 січня в Україні підтвердили 1 863 випадки Covid-19. Одужати вдалося 6 073 пацієнтам, а померло – 190 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.