В Україні станом на 4 січня підтверджено 3 678 088 випадків коронавірусу, а за добу – 1 746. Серед них – 87 дітей та 21 медпрацівник.

З діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізували 970 пацієнтів.

За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 96 436 людей. Від ускладнень протягом останнього дня померло 135 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 483 354 українцям, за добу – 3 629 людям.

Загалом в Україні здійснили 16 835 647 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 11 633.

Коронавірус у регіонах

м. Київ – 364;

Вінницька область – 64;

Волинська область – 26;

Дніпропетровська область – 108;

Донецька область – 124;

Житомирська область – 17;

Закарпатська область – 51;

Запорізька область – 17;

Івано-Франківська область – 34;

Київська область – 108;

Кіровоградська область – 43;

Луганська область – 28;

Львівська область – 85;

Миколаївська область – 20;

Одеська область – 83;

Полтавська область – 129;

Рівненська область – 33;

Сумська область – 37;

Тернопільська область – 46;

Харківська область – 141;

Херсонська область – 16;

Хмельницька область – 8;

Черкаська область – 85;

Чернівецька область – 61;

Чернігівська область – 18.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 3 січня, вакцинувалися від коронавірусу в Україні 36 289 людей. Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 721 822 людини, з них отримали першу дозу – 14 721 820 людей, отримали дві дози – 13 762 162 людини.

Коронавірус в Україні

3 січня в Україні підтвердили 1 863 випадки Covid-19. Одужати вдалося 6 073 пацієнтам, а померло – 190 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.