В Україні станом на 5 січня підтверджено 3 682 659 випадків коронавірусу, а за добу – 4 571. Серед них – 210 дітей та 112 медпрацівників.

До лікарень з діагнозом коронавірус за останні 24 години потрапили 1 366 пацієнтів.

За весь час пандемії Covid-19 у країні підтвердили 96 709 летальних випадків. Від ускладнень протягом останнього дня померло 273 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 491 793 українцям, за добу – 8 439 людям.

Загалом в Україні здійснили 16 865 938 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 30 291.

Коронавірус у регіонах

м. Київ – 1 344;

Вінницька область – 156;

Волинська область – 25;

Дніпропетровська область – 169;

Донецька область – 126;

Житомирська область – 71;

Закарпатська область – 148;

Запорізька область – 148;

Івано-Франківська область – 130;

Київська область – 199;

Кіровоградська область – 49;

Луганська область – 103;

Львівська область – 210;

Миколаївська область – 102;

Одеська область – 209;

Полтавська область – 273;

Рівненська область – 104;

Сумська область – 129;

Тернопільська область – 85;

Харківська область – 178;

Херсонська область – 111;

Хмельницька область – 169;

Черкаська область – 157;

Чернівецька область – 85;

Чернігівська область – 91.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 4 січня, вакцинувалися від коронавірусу в Україні 102 478 людей. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей. Водночас додаткову дозу отримали 597 людей, а бустерну дозу – 1 843 людини.

Коронавірус в Україні

4 січня в Україні підтвердили 1 746 випадків Covid-19. Одужати вдалося 3 629 пацієнтам, а померло – 135 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.