В Україні станом на 5 січня підтверджено 3 682 659 випадків коронавірусу, а за добу – 4 571. Серед них – 210 дітей та 112 медпрацівників.
До лікарень з діагнозом коронавірус за останні 24 години потрапили 1 366 пацієнтів.
За весь час пандемії Covid-19 у країні підтвердили 96 709 летальних випадків. Від ускладнень протягом останнього дня померло 273 хворих.
Водночас побороти захворювання вдалося 3 491 793 українцям, за добу – 8 439 людям.
Загалом в Україні здійснили 16 865 938 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 30 291.
Коронавірус у регіонах
- м. Київ – 1 344;
- Вінницька область – 156;
- Волинська область – 25;
- Дніпропетровська область – 169;
- Донецька область – 126;
- Житомирська область – 71;
- Закарпатська область – 148;
- Запорізька область – 148;
- Івано-Франківська область – 130;
- Київська область – 199;
- Кіровоградська область – 49;
- Луганська область – 103;
- Львівська область – 210;
- Миколаївська область – 102;
- Одеська область – 209;
- Полтавська область – 273;
- Рівненська область – 104;
- Сумська область – 129;
- Тернопільська область – 85;
- Харківська область – 178;
- Херсонська область – 111;
- Хмельницька область – 169;
- Черкаська область – 157;
- Чернівецька область – 85;
- Чернігівська область – 91.
Вакцинація від Covid-19
За минулу добу, 4 січня, вакцинувалися від коронавірусу в Україні 102 478 людей. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей. Водночас додаткову дозу отримали 597 людей, а бустерну дозу – 1 843 людини.
Коронавірус в Україні
4 січня в Україні підтвердили 1 746 випадків Covid-19. Одужати вдалося 3 629 пацієнтам, а померло – 135 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.