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Різке зростання: в Україні за добу зафіксували 4 571 новий випадок Covid-19

5 Січня 2022, 08:12
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
коронавірус

В Україні станом на 5 січня підтверджено 3 682 659 випадків коронавірусу, а за добу – 4 571. Серед них – 210 дітей та 112 медпрацівників.

До лікарень з діагнозом коронавірус за останні 24 години потрапили 1 366 пацієнтів.

За весь час пандемії Covid-19 у країні підтвердили 96 709 летальних випадків. Від ускладнень протягом останнього дня померло 273 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 491 793 українцям, за добу – 8 439 людям.

Загалом в Україні здійснили 16 865 938 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 30 291.

Коронавірус у регіонах

  • м. Київ – 1 344;
  • Вінницька область – 156;
  • Волинська область – 25;
  • Дніпропетровська область – 169;
  • Донецька область – 126;
  • Житомирська область – 71;
  • Закарпатська область – 148;
  • Запорізька область – 148;
  • Івано-Франківська область – 130;
  • Київська область – 199;
  • Кіровоградська область – 49;
  • Луганська область – 103;
  • Львівська область – 210;
  • Миколаївська область – 102;
  • Одеська область – 209;
  • Полтавська область – 273;
  • Рівненська область – 104;
  • Сумська область – 129;
  • Тернопільська область – 85;
  • Харківська область – 178;
  • Херсонська область – 111;
  • Хмельницька область – 169;
  • Черкаська область – 157;
  • Чернівецька область – 85;
  • Чернігівська область – 91.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 4 січня, вакцинувалися від коронавірусу в Україні 102 478 людей. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей. Водночас додаткову дозу отримали 597 людей, а бустерну дозу – 1 843 людини.

Коронавірус в Україні

4 січня в Україні підтвердили 1 746 випадків Covid-19. Одужати вдалося 3 629 пацієнтам, а померло – 135 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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