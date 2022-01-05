Європейське представництво Всесвітньої організації охорони здоров’я попередило, що зростання числа випадків захворювання на Омікрон по всьому світу може збільшити ризик появи нового, більш небезпечного штаму коронавірусу.

Хоча Омікрон поширюється зі швидкістю лісових пожеж, він виявився набагато менш серйозним, ніж передбачалося спочатку, і вселив сподівання на те, що пандемія може бути подолана і життя повернеться в нормальне русло.

Але старший офіцер ВООЗ з надзвичайних ситуацій Кетрін Смоллвуд виступила зі зловісним застереженням, сказавши агентству AFP, що стрімке зростання інфікування може мати протилежний ефект.

– Що більше Омікрон поширюється, то більша ймовірність того, що виникне новий варіант, – припустила вона.

За словами офіцера ВООЗ, в Європі зареєстровано понад 100 млн випадків Covid-19 від початку пандемії і більше ніж 5 млн нових випадків за останній тиждень 2021 року, що майже затьмарює те, що ми бачили в минулому.

– Ми перебуваємо в дуже небезпечній фазі, коли рівень зараження значно зростає в Західній Європі, і всі наслідки цього ще не зрозумілі, – сказала Смоллвуд.

Вона також зауважила, що, коли захворюваність так стрімко зростає, це, ймовірно, призведе до появи набагато більшого числа людей з важкими захворюваннями, які потраплять до лікарень і, можливо, помруть.

Британія у вівторок зіштовхнулася з попередженнями про кризу, що насувається в лікарнях через брак персоналу, викликаного хвилею інфекцій Омікрон, оскільки щоденне навантаження в країні вперше перевищила 200 тис. осіб.

Смоллвуд сказала, що цей сценарій буде розігруватися і в інших європейських країнах.