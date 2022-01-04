Для лікування хворих на коронавірус ДП Медичні закупівлі України закупило ліки Тоцилізумаб.
Йдеться про 3 140 флаконів препарату.
– Закуплено 2 300 флаконів дозуванням 200 мг/10 мл за 21,3 млн грн та 840 флаконів дозуванням 80 мг/4 мл за 3,06 млн грн, – йдеться у повідомленні МОЗ.
За інформацією профільного відомства, патентований оригінальний препарат придбали безпосередньо у швейцарської компанії-виробника.
Україна має отримати його до 1 березня 2022 року.
Міністерство також нагадало, що протягом 2021 року вже двічі закуповуло препарат для допомоги хворим.
Під час досліджень було доведено, що препарат Тоцилізумаб на 13% зменшує летальність у пацієнтів зі складним перебігом захворювання.
У серпні минулого року ВООЗ рекомендувала використовувати препарат для лікування хворих на коронавірус, а у грудні Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) схвалило його використання.
Загалом же за два роки боротьби з вірусом фахівці напрацювали дієві методи боротьби із захворювання. Однак нові штами змушують шукати інші підходи.