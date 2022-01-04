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Понад 3 тис. флаконів: Україна закупила препарат Тоцилізумаб для лікування Covid-хворих

4 Січня 2022, 17:43
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Depositphotos

Для лікування хворих на коронавірус ДП Медичні закупівлі України закупило ліки Тоцилізумаб.

Йдеться про 3 140 флаконів препарату.

– Закуплено 2 300 флаконів дозуванням 200 мг/10 мл за 21,3 млн грн та 840 флаконів дозуванням 80 мг/4 мл за 3,06 млн грн, – йдеться у повідомленні МОЗ.

За інформацією профільного відомства, патентований оригінальний препарат придбали безпосередньо у швейцарської компанії-виробника.

Україна має отримати його до 1 березня 2022 року.

Міністерство також нагадало, що протягом 2021 року вже двічі закуповуло препарат для допомоги хворим.

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Під час досліджень було доведено, що препарат Тоцилізумаб на 13% зменшує летальність у пацієнтів зі складним перебігом захворювання.

У серпні минулого року ВООЗ рекомендувала використовувати препарат для лікування хворих на коронавірус, а у грудні Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) схвалило його використання.

Загалом же за два роки боротьби з вірусом фахівці напрацювали дієві методи боротьби із захворювання. Однак нові штами змушують шукати інші підходи.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , Ліки , МОЗ України
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