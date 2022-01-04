Для лечения больных коронавирусом ГП Медицинские закупки Украины закупило лекарство Тоциллизумаб.

Речь идет о 3 140 флаконах препарата.

— Закупили 2 300 флаконов дозировкой 200 мг/10 мл за 21,3 млн грн и 840 флаконов дозировкой 80 мг/4 мл за 3,06 млн грн, — говорится в сообщении Минздрава.

По информации профильного ведомства, оригинальный патентованный препарат приобрели непосредственно у швейцарской компании-производителя.

Украина должна получить его до 1 марта 2022 года.

Министерство также напомнило, что в течение 2021 года уже дважды закупало препарат для помощи больным.

В ходе исследований было доказано, что препарат Тоцилизумаб на 13% снижает летальность у пациентов со сложным течением заболевания.

В августе прошлого года ВОЗ рекомендовала использовать препарат для лечения больных коронавирусом, а в декабре Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило его использование.

В целом же через два года борьбы с вирусом специалисты наработали действенные методы борьбы с заболеванием. Однако новые штаммы вынуждают искать другие подходы.