Експерти Центру економіки охорони здоров’я KSE та Українського центру охорони здоров’я (UHC) розповіли, як розвиватиметься епідемічна ситуація з коронавірусом в Україні впродовж 2022 року.

Так, аналітики KSE припустили, що черговий спалах захворюваності в Україні з певною часткою ймовірності можна очікувати вже в середині січня. Тобто в перші три місяці 2022 року країна навряд чи перейде до зеленої зони.

– У першому півріччі 2022 року Україну, найімовірніше, накриє ще більша хвиля нових випадків. Тому що ми бачимо безпрецедентні сплески в Європі, – сказав керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганіченко.

Однак, за його словами, досягнутий рівень вакцинації пом’якшить наслідки цього спалаху: госпіталізацій і смертельних випадків буде набагато менше.

Щодо другої половини року, то спрогнозувати цей період поки що складно, все буде залежати від рівня імунізації населення України.

– Важливо і те, як будуть між собою взаємодіяти різні штами. Чи будуть вони витісняти один одного. Чи будуть з’являтися нові мутації і якщо так, які характеристики вони матимуть, – пояснив експерт.

Аналітики Українського центру охорони здоров’я (UHC) припускають, що вже влітку захворюваність в Україні піде на спад. Проте восени знову відбудеться зростання. Тут можливі три сценарії розвитку епідемічної ситуації.

Перший сценарій – адаптація. Може так статися, що коронавірус адаптується до свого носія. Це призведе до більшої кількості нових випадків захворюваності, але перебіг інфекції буде набагато легшим.

Другий сценарій – стагнація. Вірус не адаптується до носія, але і нових варіантів не видасть. Тоді новий спалах захворюваності буде схожий на осінній 2021 року. Знову ж таки, рівень вакцинації допоможе трохи збити госпіталізацію і смертність.

Третій і найбільш небажаний сценарій – загострення. З’явиться новий, небезпечніший варіант, за якого вакцинальний захист може виявитися менш ефективним. До слова, про це попереджають і експерти ВООЗ, на думку яких, стрімке поширення варіанту Омікрон може спровокувати появу нових смертельно небезпечних Covid-штамів.