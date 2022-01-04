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В Україні змінили схеми комбінування вакцин проти Covid-19

4 Січня 2022, 22:59
Юля Захарченко редакторка стрічки
В Україні змінили схеми комбінування вакцин проти Covid-19
Джерело: Depositphotos

В Україні змінилися схеми комбінування вакцин для основного курсу щеплень проти коронавірусу. Тепер деякі препарати можна поєднувати з інтервалом у 28 днів.

Рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики ухвалило Міністерство охорони здоров’я України.

За даними МОЗ, українці можуть поєднувати CoronaVac від Sinovac Biotech з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech). Після Moderna або Pfizer тепер можна робити щеплення AstraZeneca.

Інтервал між другою та першою дозою має становити щонайменше близько 28 днів. Схеми комбінації вакцин можна застосовувати для додаткового чи бустерного щеплення.

Вакцинація в Україні

З початку кампанії вакцинації в Україні 14 721 822 людини імунізувалися проти небезпечного захворювання. Перше щеплення зробили 14 721 820 українців, а друге – 13 762 162 громадян.

Водночас 4 159 людей отримали додаткову, а 5 713 українців – бустерну дозу вакцини. Загалом медики зробили 8 493 854 щеплення.

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Джерело
МОЗ
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Вакцина AstraZeneca від коронавірусу , Вакцина Moderna від коронавірусу , Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Коронавірус у Києві , Коронавірус у Львові , МОЗ України
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