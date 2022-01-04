Центр громадського здоров’я в офіційній заяві на своїй сторінці в Facebook розповідав правду щодо складу вакцинальних препаратів, дозволених до застосування в Україні.

– Не вірте міфам! Жодна з вакцин не містить у своєму складі ртуті, – особливо зазначено в повідомленні в ЦГЗ.

Далі йде опис складу вакцин від коронавірусної інфекції, які вводять українцям.

Вакцина AstraZeneca, крім модифікованого аденовірусу, що містить специфічний білок коронавірусу, що викликає імунну відповідь, також має допоміжні речовини: L-гістидин і L-гістидин гідрохлорид моногідрат; динатрієва сіль етилендіамінтеоцтової кислоти (EDTA); магнію хлорид; етанол; полісорбат 80; натрію хлорид; сахароза; вода для ін’єкцій.

Інактивована вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech містить у своєму складі неактивний, убитий вірус SARS-CoV-2 і допоміжні речовини: гідроокис алюмінію – прискорює і підсилює дію активного компонента; гідрофосфат натрію 12-водний і гідрофосфат натрію моногідрат – буферні речовини, які стабілізують вакцину, щоб її кислотний рівень збігався з рівнем нашого тіла; натрію хлорид є розчинником і коригує сольовий баланс вакцин.

У складі мРНК-вакцини Comirnaty – BioNTech/Pfizer) – мРНК-молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді, і допоміжні речовини: ALC-0315, ALC-0159 і холестерол – ліпідні частинки, які формують захисний бар’єр навколо активного інгредієнта і забезпечують його доставку в клітини; DSPC-фосфоліпід, який стабілізує ліпідний бішар і прискорює вивільнення активного компонента, а тому підсилює його дію.

Крім того, як допоміжні речовини у вакцині Comirnaty використані дигідрат фосфату натрію і дигідрат фосфату калію, вони стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла; натрію хлорид і калію хлорид – є розчинниками і коригують сольовий баланс вакцини; сахароза – запобігає замерзанню і стабілізує вакцину; вода для ін’єкцій.

Вакцина Moderna (mRNA-1273, Spikevax) містить мРНК-молекулу, що кодує шипоподібний білок коронавірусу SARS-CoV-2, і допоміжні речовини: ліпід SM-102 (гептадекан-9-іл 8-((2-гідроксіетил) (6-оксо)-6-(ундецилоксі) гексил) аміно) октаноат); холестерин; 1,2-дистеароіл-сн-гліцеро-3-фосфохолін (DSPC); 1,2-діміристоіл-рац-гліцеро-3-метоксіполіетилен гліколь-2000 (PEG2000 DMG); трометамол; трометамола гідрохлорид; оцтова кислота; натрію ацетату тригідрат; сахароза; вода для ін’єкцій.