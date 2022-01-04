У США за минулу добу підтвердили понад 1 млн нових випадків інфікування коронавірусом. Це найбільша кількість хворих у світі за весь час пандемії Covid-19.

Про це свідчать дані Університету Джона Гопкінса. Так, за добу у США виявили 1 083 948 нових хворих. Від ускладнень, які викликав Covid-19, померли 1 693 людей.

Ці показники майже вдвічі перевищують попередній американський рекорд – 590 тис. випадків за добу. Така кількість інфікувань є найвищим показником добової захворюваності серед усіх країн світу від початку пандемії.

Високі показники захворюваності з’являються навіть тоді, коли багато американців покладаються на тести, які вони роблять вдома. Вони не повідомляють про позитивний результат офіційним урядовим органам. Це означає, що насправді кількість хворих може бути більшою.

Хоча зростання кількості випадків захворювання ще не призвело до серйозних інфекцій і стрімкого зростання смертності, його вплив відчувається у всій країні, оскільки інфіковані ізолюються вдома. Внаслідок цього скасовуються рейси, закриваються школи та офіси, а лікарні переповнені хворими.

За даними сервісу Worldometers, станом на 3 січня у світі діагностували понад 1,3 млн нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили у США, Британії, Іспанії.

Джерело: Університет Джона Гопкінса, Worldometers