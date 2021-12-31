Поширення нового штаму коронавірусу Омікрон у США спричинило рекордну кількість госпіталізацій серед дітей. Більшість з них не була вакцинована від Covid-19.

Про це повідомили у Центрі контролю і профілактики захворювань (CDC). Протягом тижня з 22 по 28 грудня в лікарні з коронавірусом госпіталізували в середньому 378 дітей у віці до 17 років, що на 66% більше, ніж минулого тижня.

Попередній максимум протягом пандемії був на початку вересня, коли кількість госпіталізацій дітей становила в середньому 342 на день.

За даними CDC, через два місяці після схвалення вакцинації для дітей у віці від 5 до 11 років близько 14% повністю щеплені. Цей показник вище серед підлітків у віці від 12 до 17 років і становить близько 53%.

Серйозні побічні ефекти від вакцини Pfizer у дітей у віці від 5 до 11 років зустрічаються рідко. Висновки зробили після введення 8 млн доз підліткам.

В цілому, кількість нових випадків інфікування коронавірусу серед американців різного віку різко зросла до рекордно високого рівня: в середньому 300 тис. на день, або у 2 1/2 рази більше, ніж всього два тижні тому. За даними CDC, на частку високоінфекційного Омікрона минулого тижня припало 59% нових випадків захворювання.

Однак є ознаки того, що цей варіант викликає легший перебіг захворювання, ніж попередні штами Covid-19, і що комбінація вакцини та бустера захищає людей від його найгірших наслідків.

В Україні станом на 31 грудня зафіксували 7 029 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Одеській та Львівській областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.