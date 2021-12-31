Распространение нового штамма коронавируса Омикрон в США вызвало рекордное количество госпитализаций среди детей. Большинство из них не были вакцинированы от Covid-19.

Об этом сообщили в Центре контроля и профилактики заболеваний (CDC). В течение недели с 22 по 28 декабря в больницы с коронавирусом госпитализировали в среднем 378 детей в возрасте до 17 лет, что на 66% больше, чем на прошлой неделе.

Предыдущий максимум в течение пандемии был в начале сентября, когда количество госпитализаций детей составляло в среднем 342 в день.

По данным CDC, через два месяца после одобрения вакцинации для детей в возрасте от 5 до 11 лет около 14% полностью привиты. Этот показатель выше среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет и составляет около 53%.

Серьезные побочные эффекты от вакцины Pfizer у детей в возрасте от 5 до 11 лет встречаются редко. Выводы сделали после введения 8 млн доз подросткам.

В целом, количество новых случаев инфицирования коронавирусом среди американцев разного возраста резко выросла до рекордно высокого уровня: в среднем 300 тыс. на день, или в 2 1/2 раза больше, чем всего две недели назад. По данным CDC, на долю высокоинфекционного Омикрона на прошлой неделе пришлось 59% новых случаев заболевания.

Однако есть признаки того, что этот вариант вызывает легкое течение заболевания, чем предыдущие штаммы Covid-19, и что комбинация вакцины и бустера защищает людей от его худших последствий.

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