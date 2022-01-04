В США за прошлые сутки подтвердили более 1 млн новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самое большое количество больных в мире за все время пандемии Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Так, за сутки в США обнаружили 1 083 948 новых больных. От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 1 693 человека.

Эти показатели почти вдвое превышают предыдущий американский рекорд — 590 тыс. случаев за сутки. Такое количество инфицирований является самым высоким показателем суточной заболеваемости среди всех стран мира от начала пандемии.

Высокие показатели заболеваемости появляются даже тогда, когда многие американцы полагаются на тесты, которые они делают дома. Они не сообщают о положительном результате официальным правительственным органам. Это означает, что на самом деле количество больных может быть больше.

Хотя рост количества случаев заболевания еще не привел к серьезным инфекциям и стремительному росту смертности, его влияние ощущается во всей стране, поскольку инфицированные изолируются дома. Вследствие этого отменяются рейсы, закрываются школы и офисы, а больницы переполнены больными.

По данным сервиса Worldometers, по состоянию на 3 января в мире диагностировали более 1,3 млн новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых случаев обнаружили в США, Британии, Испании.

Источник: Университет Джона Хопкинса, Worldometers