Центр общественного здоровья в официальном заявлением на своей странице в Facebook рассказал правду о составе вакцинальных препаратов, разрешенных к применению в Украине.

— Не верьте мифам! Ни одна из вакцин не содержит в своем составе ртути, — особо отмечено в сообщении в ЦОЗ.

Далее следует описание состава вакцин от коронавирусной инфекции, которые вводят украинцам.

Вакцина AstraZeneca, кроме модифицированного аденовируса, содержащего специфический белок коронавируса, вызывающий иммунный ответ, также есть вспомогательные вещества: L-гистидин и L-гистидин гидрохлорид моногидрат; динатриевая соль этилендиаминтеуксусной кислоты (EDTA); магния хлорид; этанол; полисорбат 80; натрия хлорид; сахароза; вода для инъекций.

Инактивированная вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech содержит в своем составе неактивный, убитый вирус SARS-CoV-2 и вспомогательные вещества: гидроокись алюминия – ускоряет и усиливает действие активного компонента; гидрофосфат натрия 12-водный и гидрофосфат натрия моногидрат – буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы ее кислотный уровень совпадал с уровнем нашего тела; натрия хлорид является растворителем и корректирует солевой баланс вакцин.

В составе м-РНК вакцины Comirnaty (BioNTech/Pfizer) – мРНК-молекула, которая учит клетки вырабатывать коронавирусные белки, необходимые для формирования иммунного ответа, и вспомогательные вещества: ALC-0315, ALC-0159 и холестерол — липидные частицы, которые формируют защитный барьер вокруг активного ингредиента и обеспечивают его доставку в клетки; DSPC – фосфолипид, который стабилизирует липидный бислой и ускоряет высвобождение активного компонента, а поэтому усиливает его действие.

Кроме того, как вспомогательные вещества в вакцине Comirnaty использованы дигидрат фосфата натрия и дигидрат фосфата калия, они стабилизируют вакцину, чтобы уровень кислотности совпадал с уровнем нашего тела; натрия хлорид и калия хлорид – являются растворителями и корректируют солевой баланс вакцины; сахароза — предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину; вода для инъекций.

Вакцина Moderna (mRNA-1273, Spikevax) содержит мРНК-молекулу, кодирующую шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2 и вспомогательные вещества: липид SM-102 (гептадекан-9-ил 8-((2-гидроксиэтил) (6-оксо)-6-(ундецилокси) гексил) амино) октаноат); холестерин; 1,2-дистеароил-сн-глицеро-3-фосфохолин (DSPC); 1,2-димиристоил-рац-глицеро-3-метоксиполиэтилен гликоль-2000 (PEG2000 DMG); трометамол; трометамола гидрохлорид; уксусная кислота; натрия ацетата тригидрат; сахароза; вода для инъекций.