В Украине изменились схемы комбинирования вакцин для основного курса прививок против коронавируса. Теперь некоторые препараты можно совмещать с интервалом в 28 дней.

Рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике приняло Министерство здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, украинцы могут совмещать CoronaVac от Sinovac Biotech с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech). После Moderna или Pfizer теперь можно делать прививку AstraZeneca.

Интервал между второй и первой дозой должен составлять по меньшей мере 28 дней. Схемы комбинации вакцин можно применять для дополнительной или бустерной прививки.

Вакцинация в Украине

С начала кампании вакцинации в Украине 14 721 822 человека иммунизировались против опасного заболевания. Первую прививку сделали 14 721 820 украинцев, а вторую – 13 762 162 граждан.

В то же время 4 159 человек получили дополнительную, а 5 713 украинцев – бустерную дозу вакцины. Всего медики сделали 8 493 854 прививки.