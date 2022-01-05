Эксперты Центра экономики здравоохранения KSE и Украинского центра здравоохранения (UHC) рассказали, как будет развиваться эпидемическая ситуация с коронавирусом в Украине на протяжении 2022 года.

Так, аналитики KSE предположили, что очередную вспышку заболеваемости в Украине с определенной долей вероятности можно ожидать уже в середине января. То есть в первые три месяца 2022 года страна вряд ли перейдет в зеленую зону.

— В первом полугодии 2022 года Украину, скорее всего, накроет еще большая волна новых случаев. Потому что мы видим беспрецедентные всплески в Европе, — сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

Однако, по его словам, достигнутый уровень вакцинации смягчит последствия этой вспышки: госпитализаций и смертельных исходов будет гораздо меньше.

Что касается второй половины года, то спрогнозировать этот период пока сложно, все будет зависеть от уровня иммунизации населения Украины.

— Важно и то, как будут между собой взаимодействовать разные штаммы. Будут ли они вытеснять друг друга. Будут ли появляться новые мутации и если да, то какими характеристиками они будут обладать, — объяснил эксперт.

Аналитики Украинского центра здравоохранения (UHC), в свою очередь, предполагают, что уже летом заболеваемость в Украине пойдет на спад. Зато осенью опять начнется рост. Здесь возможны три сценария развития эпидемической ситуации.

Первый сценарий – адаптация. Может так произойти, что коронавирус адаптируется к своему носителю. Это приведет к большему количеству новых случаев заболеваемости, но течение инфекции будет гораздо более легким.

Второй сценарий – стагнация. Вирус не адаптируется к носителю, но и новых вариантов не выдаст. Тогда новая вспышка заболеваемости будет похожа на осеннюю 2021 года. Опять же, уровень вакцинации поможет немного сбить госпитализацию и смертность.

Третий и самый нежелательный сценарий – обострение. Появится новый, более опасный вариант, при котором вакцинальная защита может оказаться менее эффективной. К слову, об этом предупреждают и эксперты ВОЗ, по мнению которых, стремительное распространение варианта Омикрон может спровоцировать появление смертельно опасных Covid-штаммов.