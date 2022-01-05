Почему Омикрон для Украины пока не актуальная тема и почему, несмотря на высокую заразность, этот вариант все же не так опасен, как все предыдущие, в интервью одному из украинских СМИ рассказал иммунолог, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

— Мы сейчас много говорим о варианте Омикрон, но мы еще не рассчитались с Дельта-вариантом. Он в Украине до сих пор доминирует, и мы ежедневно имеем подавляющее количество случаев, связанных именно с Дельта-вариантом, — сказал эксперт.

Он отметил, что с биологической точки зрения Омикрон больше способен поражать бронхи, чем, например, легкие. Это то, о чем говорят сегодня лабораторные анализы.

Кроме того, есть убедительные данные о том, что ревакцинация против коронавирусной инфекции позволяет обеспечить неплохую защиту в том числе и от атак Омикрона.

По словам Федора Лапия, современные вакцины можно довольно быстро приспособить к новым вариантам. Если возникнет такая необходимость, примерно около трех месяцев уйдет на подготовку вакцин, которые ориентированы именно на вариант Омикрон или какой-нибудь другой, который придет ему на смену.

— Другой вопрос, что Украина, увы, далеко не в авангарде среди стран с высоким уровнем охвата вакцинацией. Наоборот, нас упоминают в негативном свете, когда речь идет о низких уровнях охвата, о большом количестве больных, — говорит иммунолог.

По его словам, в Британии уровень охвата ревакцинацией доходит уже почти до 50% доходит уровень охвата ревакцинацией. В Украине же только около 35% людей от 60 лет привиты двумя дозами. Это и вопрос престижа, и уровня защищенности украинцев от смертельно опасного вируса.

Хотя, по мнению Федора Лапия, позитивное изменение взглядов наших людей относительно норм эпидемической безопасности уже определенно наблюдается: маски, дистанция, гигиена рук. И это – хороший знак.